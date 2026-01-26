卓上型チョコレートテンパリング機の世界市場2026年、グローバル市場規模（手動式、半自動式、全自動式）・分析レポートを発表
2026年1月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「卓上型チョコレートテンパリング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、卓上型チョコレートテンパリング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の卓上型チョコレートテンパリング機市場規模は2024年に369百万米ドルと評価されています。
今後も堅調な需要拡大が見込まれており、2031年には488百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.1%とされ、菓子製造分野における高付加価値製品志向の高まりを背景に、安定した成長が期待される市場です。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を考慮し、競争構造の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性についても分析しています。
________________________________________
製品概要と機能特性
卓上型チョコレートテンパリング機は、チョコレートを溶解、冷却し、最適な温度を維持することで、テンパリング工程を自動化する小型装置です。テンパリングとは、安定したカカオバター結晶を形成させるために温度を精密に管理する工程であり、これにより滑らかな光沢と心地よい歯切れを持つ仕上がりが実現します。
本装置は卓上で使用できるコンパクト設計であり、職人や個人利用者にとって扱いやすい点が特徴です。少量から中量の仕込みに対応でき、手作業に比べて均一性と再現性に優れたテンパリングが可能です。
________________________________________
市場成長を支える要因
市場拡大の背景には、手作り志向や高品質志向の高まりがあります。専門店や小規模工房では、見た目や食感に優れたチョコレート製品が求められており、安定した品質を実現できる装置への需要が増加しています。
また、作業効率向上と人為的な失敗の低減も重要な要因です。テンパリング工程は高度な温度管理が必要なため、自動化装置の導入により作業負担が軽減され、製品品質の安定化が図られています。これらの要素が市場成長を後押ししています。
________________________________________
地域別市場動向
北米地域では、菓子専門店や小規模製造事業者の増加を背景に、市場は安定した成長を示しています。欧州地域では、伝統的なチョコレート文化と職人需要の高さから、卓上型装置への関心が強く、堅調な需要が続いています。
アジア太平洋地域では、洋菓子市場の拡大や嗜好の多様化により、今後の成長が期待されています。南米および中東・アフリカ地域でも、菓子産業の発展とともに、徐々に市場機会が広がっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本レポートでは、ICB Tecnologie、FBM、Pavoni Italia、Statice Tempering、Chocovision、ACMC、Martellato、Mol d'Art、Matfer、CocoaTownをはじめ、Sephra、Bakon USA、Pomatiなどの主要企業を対象に詳細な分析を行っています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格帯、利益構造、製品構成、地域展開、最近の製品投入動向が整理されており、2025年時点の市場シェア推定も示されています。操作性や温度制御精度を重視した競争が進んでいます。
________________________________________
