TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 サロン用化粧品の市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 サロン用化粧品の市場分析調査』について、弊社リサーチャーの松川実生、古村和恵のインタビュー記事を2026年1月22日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339824/images/bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、サロン用化粧品市場をテーマにした調査を実施したとのことですが、現在の同市場の課題は何だと考えていますか？
古村：厚生労働省のデータでは、2024年度の時点で、国内に27万件超えの美容室があると発表されており、よく使われるたとえ話ですが、”美容室はコンビニの5倍多い”と言われています。つまり美容室は、・・・
◆なるほど。具体的にどのような動きがありましたか？
松川：近年の各社の動向は大きく3つで、(1)高付加価値・高単価メニューの充実、(2)ブランド力の強化、(3)メーカー側の通販体制の強化による物販機会の増加が挙げられます。(1)については、髪質改善やブリーチオンカラー、エイジングケアなどの・・・
◆商品面でいろいろな動きがあったんですね。販促面での動きはどうでしたか？
松川：販促面では、主に(2)のブランド力を強化する動きでは、近年は特にSNSを使った情報発信を強化し、メーカーから消費者へ機能性をアプローチすることで、トリートメントやカラーブランドの認知が広がり、・・・
◆興味深いですね。このような変化を受けて、今後の市場の動きはどうでしょうか？
古村：サロン用化粧品市場は新型コロナウイルスの影響を大きく受け、前回の2021年時の調査では、市場規模が縮小していました。しかし近年は顧客がサロンに戻り、2024年のサロン用化粧品市場は、・・・
◆ここまで、市場の最新動向を分かりやすくお話しいただき、ありがとうございました！では、最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
松川：本レポートは、サロン用化粧品市場の規模推移や消費者の意向、主要企業の商品トレンド、販促活動、研究開発などの動向を1冊でわかりやすく把握していただけるものとなっています。前回のレポートから4年ぶりの発刊となり、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6685/
2025年 サロン用化粧品の市場分析調査
ー高付加価値化・ブランド強化・物販拡大が市場の成長を牽引ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210250669
発刊日：2025年12月17日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339824/images/bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、サロン用化粧品市場をテーマにした調査を実施したとのことですが、現在の同市場の課題は何だと考えていますか？
古村：厚生労働省のデータでは、2024年度の時点で、国内に27万件超えの美容室があると発表されており、よく使われるたとえ話ですが、”美容室はコンビニの5倍多い”と言われています。つまり美容室は、・・・
◆なるほど。具体的にどのような動きがありましたか？
松川：近年の各社の動向は大きく3つで、(1)高付加価値・高単価メニューの充実、(2)ブランド力の強化、(3)メーカー側の通販体制の強化による物販機会の増加が挙げられます。(1)については、髪質改善やブリーチオンカラー、エイジングケアなどの・・・
◆商品面でいろいろな動きがあったんですね。販促面での動きはどうでしたか？
松川：販促面では、主に(2)のブランド力を強化する動きでは、近年は特にSNSを使った情報発信を強化し、メーカーから消費者へ機能性をアプローチすることで、トリートメントやカラーブランドの認知が広がり、・・・
◆興味深いですね。このような変化を受けて、今後の市場の動きはどうでしょうか？
古村：サロン用化粧品市場は新型コロナウイルスの影響を大きく受け、前回の2021年時の調査では、市場規模が縮小していました。しかし近年は顧客がサロンに戻り、2024年のサロン用化粧品市場は、・・・
◆ここまで、市場の最新動向を分かりやすくお話しいただき、ありがとうございました！では、最後になりますが、読者の皆様に一言ありましたらお願いします。
松川：本レポートは、サロン用化粧品市場の規模推移や消費者の意向、主要企業の商品トレンド、販促活動、研究開発などの動向を1冊でわかりやすく把握していただけるものとなっています。前回のレポートから4年ぶりの発刊となり、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6685/
2025年 サロン用化粧品の市場分析調査
ー高付加価値化・ブランド強化・物販拡大が市場の成長を牽引ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210250669
発刊日：2025年12月17日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ