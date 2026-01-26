【1/29セミナー告知】生成AI×社内データ活用～RAG導入から全社定着までの設計思想～を解説する無料オンラインセミナーを開催
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」を提供するCLINKS株式会社と、50社以上の生成AI・RAG導入を支援してきた株式会社スニフアウトは、生成AI×社内データ活用を検討する企業の経営者・DX推進担当者向けに、オンラインセミナー「生成AI×社内データ活用 ～RAG導入から全社定着までの設計思想～」を2025年1月29日(木)に開催いたします。本セミナーでは、RAG導入時のつまずきポイントとその回避策、そして全社で使われ続ける定着化メソッドまでを体系的に解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340020/images/bodyimage1】
■セミナーの概要
「生成AIで業務効率化したいけれど、社内データをどう活用すればいいかわからない」「セキュリティは大丈夫？」「投資対効果は見込めるの？」--多くの企業がこうした疑問を抱えています。
本ウェビナーでは、生成AI×社内データ活用を成功に導くための考え方と、 RAG導入時に多くの企業が直面する“つまずきポイント”を具体例とともに解説します。
さらに、導入して終わりにせず、全社で使われ続ける状態を実現するための 定着化メソッドまでを体系的にお伝えします。
600社以上に導入されている生成AIチャット「ナレフルチャット」を提供するCLINKSと、 50社以上の生成AI・RAG導入を支援してきたスニフアウトが、 失敗しないための「生成AI×データ活用」を解説します。
■このセミナーで得られる3つの成果
１．自社の状況に照らして、何から着手すべきかを整理できる
２．RAG導入でつまずきやすいポイントとその回避策が明確になる
３．現実的に使われ続ける生成AI導入の考え方を理解できる
また、セミナー終了後にアンケートにご回答いただいた方全員に、本セミナーのアーカイブ動画をプレゼントいたします。
■こんな方におすすめ
・ 社内データを生成AIに取り込み、業務改善したい
・ 生成AIの活用をもっと加速させたい
・ RAGが便利そうだから、使ってみたい
・ 業務効率化を実現したいが、何から始めればいいのか分からない
・ 導入コストを抑えながら、確実に成果を出す方法を知りたい
・ PIVOTを見て、もっと具体的な話を聞きたくなった
■スピーカー紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340020/images/bodyimage2】
津本 海（株式会社スニフアウト 代表取締役CEO）
東京大学大学院を2021年に卒業。理論物理学やヒューマンインターフェースを専門とし、在学時から大手化粧品メーカーや大手ゲーム会社で様々なAIや機械学習の開発に従事。チャットボットを提供するベンチャー企業にて新規事業の立ち上げ及びグロースを事業責任者として主導したのち、2022年11月に株式会社スニフアウトを創業。定着化を実現するヒューマンセントリックなAIエージェント開発や、上流の意思決定にまで入り込むコンサルティングを得意としており、これまで50以上の企業の生成AI導入を成功に導く。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340020/images/bodyimage3】
高野 拓郎（CLINKS株式会社 常務取締役 ナレフルAI推進部 事業部長）
スマホアプリ黎明期にアプリ開発事業を立ち上げ金融や不動産、ソーシャルゲームなど、数十件の幅広いプロジェクトでプロジェクトマネージャーを担当。現在は企業のDX戦略における生成AI活用を専門領域としビジネスの垣根を超えたAI活用の普及とユーザーの琴線に触れるAIサービスの実現に取り組む。生成AI初心者が使える生成AIの開発に尽力し、開発した生成AIチャットサービスはサービス提供1年経たずに導入社数600社を突破している。
■セミナー詳細
タイトル： 生成AI×社内データ活用 ～RAG導入から全社定着までの設計思想～
日時： 1月29日(木) 12：10～13：00
形式： オンライン開催
参加費： 無料
特典： アンケート回答者全員にアーカイブ動画をプレゼント
URL： https://www.knowleful.ai/seminar/260127/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
