コントローラーとマイクの２台持ち問題を解決。Meta Quest 3 / 3S 用 マイクホルダー「Vocal Bridge（ボーカルブリッジ）」の3Dデータを公開します
VRアクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2026年1月26日、VRヘッドセット Meta Quest 3 / 3S 用コントローラーに取り付けるマイクホルダー「Vocal Bridge（ボーカルブリッジ）」を発表しました。VRシンガーのパフォーマンスをサポートします。
3Dデータを無償公開すると同時に3Dプリントできない方のために税・送料込み1,980円でお届けいたします。
ハンドマイクの悩みを解決
演者の動きがアバターの仕草に緻密に再現されることから、VRヘッドセットを装着してのパフォーマンスは大変重要です。この際、コントローラーとマイクを片手で同時に持たなくてはならず、ゴムでマイクをコントローラーに縛り付けるなど、様々な工夫が行われています。「Vocal Bridge」はこの問題を解決します。
Quest 3/3S コントローラーとマイクをバインド
Vocal Bridgeは3Dプリンタで出力された小さなアイテムで、Questコントローラーとマイクを差し込むスロットを有し、コントローラーをグリップするだけでマイクも手に固定されるというもの。
オーディオテクニカ社製マイクロホン「ATR1100x」を念頭に設計されていて、直径31mm～27mmのテーパー状のハンドマイクに適合します。
軽量。簡単にマイクを着脱できる
ハンドマイクはある程度の重量があるため、パフォーマンス後はヘッドセット内蔵のマイクに切り替えたいものです。Vocal Bridgeから引き抜くように簡単にマイクを取り外せます。製品の重量は22gと軽量で、マイクを抜き取ったあとコントローラーに取り付けたままでもほとんど負担になりません。
データ無償公開＆出力物の安価提供
VRパフォーマーにはさらに割引
当社はこのアクセサリーを3DプリントするためのSTLデータを無償公開します。また、3Dプリンタをお持ちでないお客様のために、実費+送料程度の1,980円でご提供します。
加えて、メタバースパフォーマーの皆様を応援したいという気持ちから、所定のフォームでご申告いただくだけで、半額の990円となるクーポンを発行いたします。
【製品情報】
製品名 ：Vocal Bridge（ボーカルブリッジ）
素材 ：PLA+
寸法（径）：直径31mm ～ 27mm（テーパー状）
重量 ：22g
データ価格：無償公開（STLデータ）
製品価格 ：1,980円（税・送料込み）
製品説明 ：https://shop.roox.jp/product/roxvbrstl/
本件に関するお問合わせ先:
株式会社 ROOX （担当：水島）
電話: 03-3565-6815
株式会社ROOXについて：
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
https://shop.roox.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339981/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339981/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339981/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社ROOX
3Dデータを無償公開すると同時に3Dプリントできない方のために税・送料込み1,980円でお届けいたします。
ハンドマイクの悩みを解決
演者の動きがアバターの仕草に緻密に再現されることから、VRヘッドセットを装着してのパフォーマンスは大変重要です。この際、コントローラーとマイクを片手で同時に持たなくてはならず、ゴムでマイクをコントローラーに縛り付けるなど、様々な工夫が行われています。「Vocal Bridge」はこの問題を解決します。
Quest 3/3S コントローラーとマイクをバインド
Vocal Bridgeは3Dプリンタで出力された小さなアイテムで、Questコントローラーとマイクを差し込むスロットを有し、コントローラーをグリップするだけでマイクも手に固定されるというもの。
オーディオテクニカ社製マイクロホン「ATR1100x」を念頭に設計されていて、直径31mm～27mmのテーパー状のハンドマイクに適合します。
軽量。簡単にマイクを着脱できる
ハンドマイクはある程度の重量があるため、パフォーマンス後はヘッドセット内蔵のマイクに切り替えたいものです。Vocal Bridgeから引き抜くように簡単にマイクを取り外せます。製品の重量は22gと軽量で、マイクを抜き取ったあとコントローラーに取り付けたままでもほとんど負担になりません。
データ無償公開＆出力物の安価提供
VRパフォーマーにはさらに割引
当社はこのアクセサリーを3DプリントするためのSTLデータを無償公開します。また、3Dプリンタをお持ちでないお客様のために、実費+送料程度の1,980円でご提供します。
加えて、メタバースパフォーマーの皆様を応援したいという気持ちから、所定のフォームでご申告いただくだけで、半額の990円となるクーポンを発行いたします。
【製品情報】
製品名 ：Vocal Bridge（ボーカルブリッジ）
素材 ：PLA+
寸法（径）：直径31mm ～ 27mm（テーパー状）
重量 ：22g
データ価格：無償公開（STLデータ）
製品価格 ：1,980円（税・送料込み）
製品説明 ：https://shop.roox.jp/product/roxvbrstl/
本件に関するお問合わせ先:
株式会社 ROOX （担当：水島）
電話: 03-3565-6815
株式会社ROOXについて：
株式会社ROOXは、VRの未来を信じ、他の会社が手をつけないような「攻めた」製品の開発を通じて、ユーザの皆様に、より快適な操作環境、より楽しく過ごせるアイテムをお届けすることをめざして精力的に活動する気鋭の集団です。
https://roox.jp
https://shop.roox.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339981/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339981/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339981/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社ROOX
プレスリリース詳細へ