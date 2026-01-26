フードトラックカンパニー、待望の大型モデルが新登場！ 「キッチンボックス1250」リリース

株式会社フードトラックカンパニー

キッチンカー販売台数で国内トップシェアを誇る株式会社フードトラックカンパニー（本社：東京都目黒区、代表取締役：太田 昭）は、新型大型モデル「キッチンボックス1250」を発表しました。 「キッチンボックス1250」は、より多くの食数を求めるオーナーや法人からの声に応え、実店舗に迫る調理環境と大型イベント対応力を兼ね備えた、待望の大型キッチンカーです。

キッチンボックス1250 の特徴

実績と期待

- 普通免許で運転可能：平成29年3月12日以降に取得した普通免許でも運転できる、車両総重量3.5トン未満の設計。- 大型イベントに対応：定員3名、1tクラスの新車トラックを採用。大容量でありながら、取り回しは乗用車感覚で扱えます。- 新車ベース車両を採用： 業務用として使われることの多いキッチンカーは、過走行車両が流通しがちですが、「キッチンボックス1250」では新車トラックを採用。 故障リスクの低減はもちろん、清潔感や信頼性を重視する法人のブランディングニーズにも対応します。- 専用設計のキッチンボックス：これまで主流だった“トラック輸送用架装の転用”ではなく、フードトラックカンパニーの思想を反映したキッチンカー専用設計のBOXを新開発。 大量調理に対応しながらも、調理効率・清掃性・接客快適性を高次元で両立しています。- 車内仕込み対応： 大型給排水タンクを搭載し、仕込みから営業まで1台で完結。 仕込み場所の確保が難しいイベント出店や法人運営において、大きなメリットとなります。- 大容量バッテリーシステムにも対応： イベント出店や施設内出店など、電源環境に制約がある現場でも運用しやすいよう、大容量バッテリーシステムの搭載・運用にも対応可能です。大容量バッテリーシステムこんな方におすすめ- 大型イベントや法人案件で多くの食数を提供したい方- 実店舗に近いキッチン環境で安定した営業を行いたい方- ブランドイメージや清潔感を重視する法人・企業- 普通免許で運転可能な範囲で、最大クラスのキッチンカーを探している方

フードトラックカンパニーの「キッチンボックス」シリーズは、これまでに全国で1,600台以上を納車。 新たにラインナップに加わった「キッチンボックス1250」は、軽車両ベースモデル（キッチンボックス453(https://foodtruck.co.jp/453_01/)・キッチンボックス350(https://foodtruck.co.jp/k_standard/)シリーズ）よりもさらに大規模、長時間対応・法人需要を担うフラッグシップモデルとして、高い関心を集めています。 今後は、大型イベント市場や企業出店における新しいスタンダードとなることが期待されます。

株式会社フードトラックカンパニーについて

株式会社フードトラックカンパニーは、運営のしやすさと開業のしやすさに特化したオリジナルのキッチンカーを1年間に約350台製作しているキッチンカー製作販売会社です。

キッチンカーの開業セミナー・開業コンサルティングや保健所の許可申請代行業務（フードトラックカンパニー行政書士事務所の請負）など、複雑なキッチンカー開業手続きをワンストップで対応し、お客様の手間とコストを省くサービスを提供しています。

会社概要- 本社：〒153-0051 東京都目黒区上目黒4-10-4- 電話：03-6671-5299- FAX：03-6732-3169- 代表取締役社長 太田昭（おおた あきら）- 資本金：30,000,000円- 設立：2017年12月- 公式サイト：https://foodtruck.co.jp/- 会社概要：https://company.foodtruck.co.jp/