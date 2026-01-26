【ミツカン】Fibeeひとくちビスキュイ　第2弾「シナモンとクランベリー」新登場！

株式会社Mizkan Holdings

※2024年3月～2025年12月 各Fibee製品出荷数量 （ミツカン調べ）

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、

2月28日（土）よりFibeeひとくちビスキュイ オレンジとカカオニブに続く第2弾として「Fibeeひとくちビスキュイ シナモンとクランベリー」を発売いたします。

Fibeeひとくちビスキュイは、手を汚さずに手軽に食べられるおやつとしてご好評をいただき、Fibeeシリーズ内で単品売上No.1※を記録しています。今回発売する「シナモンとクランベリー」は、「気分で選べる他のフレーバーが欲しい」というお客様の声にお応えし開発した、待望の新フレーバーです。

商品概要

アーモンドを練り込んだ生地にクランベリーを合わせたサクッと食感のビスキュイです。口の中に広がるシナモンとクランベリーの甘酸っぱさがくせになる味わいに仕上げました。

※発酵性食物繊維量 3.5g（分析値）／1袋（30g）あたり

商品開発背景

Fibeeひとくちビスキュイは、Fibeeシリーズの中でも特に人気の高い商品で、「手軽に食べられるおやつ」として多くのお客様にご支持をいただいています。一方で、「その日の気分で味を選びたい」「別のフレーバーも楽しみたい」といった声も多く寄せられていました。

そこで第2弾として、女性に人気の高い素材であるクランベリーを使用し、シナモンを組み合わせた「シナモンとクランベリー」を開発しました。

商品開発者コメント

オレンジとカカオニブが人気商品であるからこそ、どのような商品であれば第2弾として受け入れてもらえるのかとても悩みました。オレンジとカカオニブでは硬めのサクッと食感が好まれている一方、硬すぎるというお声もいただいたため、少し硬さは和らげながらもサクッと食感はシナモンとクランベリーでもお楽しみいただけるように設計しました。そして、フレーバーは女性に人気のクランベリーにしようと決めてからも、ただ入れるだけではクランベリー感が出ずにプレーンクッキーのような味わいになってしまったりなど失敗を重ねました。そこで、生地にスパイスを加えたり、少し酸味のある生地にすることでクランベリー感を引き立たせ、ついつい食べ進めたくなってしまう味に仕上げました。オレンジとカカオニブのファンの方だけでなく、シナモンやクランベリーがお好きな方にぜひ一度手に取っていただきたいです！

（イノベーション開発部 夏目）

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/659_1_cf9c9458a154bf04e4877db2d82d0b3b.jpg?v=202601260251 ]

ミツカン公式通販 (配送エリア：全国)では、3月9日（月）から発売を開始いたします。

公式通販サイト：https://shop.mizkan.co.jp/collections/fibe

※店頭等での販売は一部のみと限定しており、順次発売する予定です。

Fibeeブランドについて

Fibee は、腸内の善玉菌にうれしい発酵性食物繊維がキーポイントのブランドです。食物繊維が腸内の善玉菌に届き、発酵し、体の中から健康をサポートします。発酵性食物繊維をいつでも手軽に楽しむことができるよう、豊富なライ ンナップを取り揃えており、毎日食べても飽きがこず、継続して食生活に取り入れていただけます。また、摂取し続けるには何より「おいしさ」が大切。Fibeeは、おいしさにこだわったからこそ、続けやすくなっております。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

