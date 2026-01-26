ウェディング衣裳ブランド「genicoco（ジェニーココ）」より新作ドレス6デザイン、タキシード2デザインを発表

ワタベウェディング株式会社

ワタベウェディング株式会社【本社：京都府京都市、代表取締役 社長執行役員：河島 等】は、自社で展開する衣裳メーカー事業「enine enne by WATABE WEDDING（エニーネ エンネ バイ ワタベウェディング）」のブランド「genicoco（ジェニーココ）」より新作ドレス6デザインとタキシード2デザインを発表します。

「genicoco」は、「見るほどに心奪われる。おふたりの叶えたい姿が、ここに。」をコンセプトに、体のラインにやさしく寄り添う、やわらかな心地よさにこだわった衣裳ブランドです。

今回は、新たに6デザインがラインナップに加わります。「geni-W17」は、繊細なレースと上質な生地が美しく調和したオフホワイトのプリンセスラインドレスで、華やかなロングトレーンが存在感を放ち、バックスタイルまで美しいフォトジェニックなデザインです。「geni-W18」は、レースが優しくあしらわれ、動くたびに柔らかく光を受けて輝くオフホワイトのドレスで、軽やかに、美しく、洗練された一着となっています。「geni-W19」は、贅沢に360°レースを使用した、優雅で格式高いデザインが印象的なオフホワイトのドレスで、高めのネックラインはよりクラシカルで上品さを演出します。「geni-W20」は、チュール生地とグリッター生地を重ね、華やかさと透明感を演出したプリンセスラインのドレスで、オフホワイトの他、ピンク・ラベンダー・グリーンのパステルカラーも展開します。同デザインの「geni-W21」は、マットな質感で、深みのあるブルーカラーに仕上げています。

「geni-W22」は、複数の色味を取り入れることによって、より深みのあるオレンジカラーのドレスに仕上げており、ビスチェ部分は繊細なタックで上半身を美しく魅せるデザインになっています。「geni-W23」は、上品な光沢を放つサテン生地で、シンプルなデザインの中に美しさが伝わるドレスで、胸元はハートカットで優美なラインを描き、ウエストには細かなタックを寄せることで、程よい立体感と美しいシルエットを実現しました。オフホワイトの他、レッド・パープル・ブルーグリーン・ブルーの5色展開です。

新作タキシードは2デザインがラインナップに加わります。「geni-T09」は、深みのあるブラウンに細かなテクスチャーが施された、落ち着きと個性を兼ね備えたタキシードです。「geni-T10」は、爽やかなブルーのデニム生地を使用した、カジュアルすぎず、かたすぎないバランスが魅力的なタキシードとなっています。

本商品は、2026年2月2日（月）より、全国の衣裳店・スタジオ・ゲストハウス・ホテル等の事業者へ向けて販売開始いたします。

『genicoco』新作販売概要

【ブランド名】genicoco（ジェニーココ）

【販売先】全国の衣裳店・スタジオ・ゲストハウス・ホテル等の事業者

【販売開始日】2026年2月2日（月）

■事業者のお申込み・お問合せについて

「enine enne」公式HPまたはインスタグラムのDMにて、お申込み・お問合せを承ります。

・「enine enne」公式HP URL：https://enine-enne.com/

・「enine enne」インスタグラムアカウント：@enine_enne（https://www.instagram.com/enine_enne/）

※商品価格や詳細は「enine enne」までお問合せください。

geni-W17

繊細なレースと上質な生地が美しく調和したプリンセスラインドレスです。華やかなロングトレーンが存在感を放ち、バックスタイルも美しく見せてくれるフォトジェニックなデザインとなっています。

geni-W18

レースが優しくあしらわれ、動くたびに柔らかく光を受けて輝くデザインのドレスです。歩くたびにスカートがふんわり揺れ動き、清楚で優しい雰囲気に。軽やかに、美しく、洗練された一着となっています。

geni-W19

贅沢に360°レースを使用した、優雅で格式高いデザインが印象的なドレス。高めのネックラインはよりクラシカルで上品さを演出し、思わず目を奪われるような優雅なデザインに仕上げています。

geni-W20/オフホワイト・ピンク・ラベンダー・グリーン

geni-W21/ブルー

チュールを何層にも重ね、見る角度によって表情が変わるように、細かい部分までとことんこだわったプリンセスラインドレス。パステルカラーのカラードレスも製作し、レパートリー豊かなラインナップに。geni-W20はチュール生地とグリッター生地が重なった華やかな質感、geni-W21はマットな風合いが特徴です。

geni-W22

複数の色味を取り入れることによって、より深みのあるオレンジが目を引くドレス。

ビスチェ部分は、繊細なタック使いで陰影が生まれ、上半身を美しく魅せるデザインとなっています。

geni-W23/オフホワイト・レッド・パープル・ブルーグリーン・ブルー

上品な光沢を放つサテン生地で、シンプルなデザインの中に美しさが伝わるドレス。胸元はハートカットで優美なラインを描き、ウエストには細かなタックを寄せることで、程よい立体感と美しいシルエットを実現しました。

geni-T09

深みのあるブラウンに細かなテクスチャーが施された、落ち着きと個性を兼ね備えたタキシード。大きくカーブを描くブラックのショールカラーが、クラシックな雰囲気を引き立てながらも、全体をシャープにまとめています。

geni-T10

爽やかなブルーのデニム生地でありつつ、カジュアルすぎず、かたすぎないバランスが魅力的。ご挙式はもちろん、前撮りやパーティにもぴったりのスタイルです。

「enine enne by WATABE WEDDING」概要

「enine enne by WATABE WEDDING」は、ワタベウェディングが内製したオリジナルドレス・タキシードを、結婚式場や衣裳店に卸販売する、2023年11月よりスタートした衣裳メーカー事業です。「enine enne」という名称は、日本語の「縁」という言葉を使い、前から読んでも後ろから読んでも同じ読みになる「enine」と「enne」という造語をつなぎ合わせることで「つながるご縁」を表現しています。また、「enine」の中央にある「i」には「縁と縁の間にある人との出会い」という意味が込められています。

■「enine enne」公式HP URL：https://enine-enne.com/

■「enine enne」インスタグラムアカウント：@enine_enne（https://www.instagram.com/enine_enne/）