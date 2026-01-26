パーソル、名古屋市・丸紅と企業のグローバル化推進に関する連携協定を締結

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄、以下 パーソルホールディングス）は、名古屋市および丸紅株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大本 晶之、以下 丸紅）と名古屋市内企業のグローバル化を推進し、地域経済の持続的発展を図ることを目的として、連携協定を締結することをお知らせいたします。

パーソルホールディングスは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、多様なはたらき方や学びの機会の提供を通じてはたらく機会を創出し、一人ひとりの選択肢やはたらく自由を広げ、個人と社会の幸せを広げることを目指しています。このたびはその一環として、名古屋市および丸紅と緊密な連携・協力により名古屋市内企業のグローバル化を推進し、地域経済の持続的発展を図ることを目的に、連携協定を締結することとしました。

国内市場の縮小に伴い、名古屋市内企業の発展には海外進出が不可欠ですが、海外進出の際に「現地の情報不足」や「進出方法が分からない」といった課題が中小企業を中心に顕在化しています。名古屋市、丸紅、パーソルホールディングスの連携により、市内企業の海外展開支援と、海外企業・人材の受け入れを促進し、名古屋が「グローバルビジネス都市」として発展することを目指します。

■連携体制と主な取り組み内容

名古屋市：公民連携の仕組みづくり、公式ウェブサイトなどでのPR。

丸紅：アジア工業団地事業の管理・運営実績に基づく情報・人脈・ノウハウ等各種提供。

パーソルホールディングス：APAC13か国でのネットワークを活用した人事労務情報・人材ソリューションの提供。

■期待される効果

地域経済の活性化： 市内企業の積極的な海外展開と外国企業の産業集積による持続的な発展。

企業価値の向上： 海外進出を検討する企業への伴走支援を通じた、新たなビジネスパートナーシップの構築。

高度外国人材の活用： 専門性の高い外国人材の採用・定着支援による、市内企業のダイバーシティ推進。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について ＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。