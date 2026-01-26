IBM、エージェント型AIの拡張を支援する「IBM Enterprise Advantage」サービスを発表

日本アイ・ビー・エム株式会社

【米国ニューヨーク州アーモンク - 2026年1月19日（現地時間）発】

IBMは、実績のあるAIツールと専門知識を組み合わせ、企業が独自の社内AIプラットフォームを迅速に構築、統制、運用できるよう支援する、業界初となるアセット活用型のコンサルティング・サービス「IBM Enterprise Advantage(https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/enterprise-advantage)」を発表しました。

IBM Enterprise Advantageを使用することで、ワークフローの再設計や既存システムとのAI連携、新たなエージェント・アプリケーションの拡張を、クラウド・プロバイダーやAIモデル、コア・インフラストラクチャーを変更することなく実施できます。このサービスは、AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM watsonxに加え、オープンおよびクローズド・ソース・モデルまでカバーするため、既存の投資に基づいて構築することが可能です。

IBM Enterprise Advantageは、IBMコンサルタントの技術および業界に関する専門知識と、IBM独自のAI搭載デリバリー・プラットフォーム「IBM Consulting Advantage(https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/advantage)」で構築されたテクノロジーを組み合わせて提供します。業種に特化したAIエージェントおよびアプリケーションの市場が拡大する中、IBM Consulting Advantageはすでに150社以上のお客様をサポートしており、コンサルタントの生産性を最大50%向上させ、お客様がより迅速に成果を達成できるよう支援しています。

IBMは、Enterprise Advantageサービスを通じて実績のあるアプローチと機能を提供し、お客様が独自のAIプラットフォームを構築し、複雑なAI市場を乗り越え、企業価値を高められるよう支援します。

一例として、教育サービス企業のPearson社(https://newsroom.ibm.com/2025-12-11-ibm-and-pearson-collaborate-to-build-new-ai-powered-learning-tools-for-organizations-and-individuals-worldwide)はEnterprise Advantageを活用して、人が持つ専門知識とエージェント型アシスタントを組み合わせ、日常業務と意思決定を管理するカスタムAIプラットフォームを構築しています。

また、ある製造業の企業は、生成AI戦略を推進するためにEnterprise Advantageを活用しました。この取り組みには、価値の高いユースケースの特定、対象を絞ったプロトタイプの検証、プラットフォーム主体のスケーラブルな戦略を軸とする経営層の合意形成が含まれています。現在この企業は、複数の技術を活用したAIアシスタントを、セキュアでガバナンスの整った環境に展開し、生成AIを企業全体に拡大するための基盤を整備しています。

IBMのシニア・バイス・プレジデント兼コンサルティング事業責任者のモハマド・アリ（Mohamad Ali）は、次のように述べています。「多くの企業がAIへの投資を行っていますが、実際に大規模な価値を創出することは依然として大きな課題です。IBMは、AIを活用して自社の業務を変革し、定量的な成果を上げ、このような課題の多くを解決してきました。その結果、お客様の成功を支援するための実績に裏打ちされた方法論を確立しました。Enterprise Advantageは、人間の専門知識とデジタルワーカー、そしてすぐに使えるAIアセットを組み合わせることで、IBMが確立したフレームワークを提供します。これにより、お客様は自信を持ってAIを拡大し、有意義な成果を上げることができます」

Enterprise Advantage(https://www.ibm.com/jp-ja/consulting/enterprise-advantage)は今すぐご利用いただけます。

当報道資料は、2026年1月19日（現地時間）にIBM Corporationが発表したプレスリリースの抄訳をもとにしています。原文はこちら(https://newsroom.ibm.com/2026-01-19-ibm-launches-enterprise-advantage-service-to-help-businesses-scale-agentic-ai)を参照ください。

IBM、IBMロゴ、ibm.com、watsonxは、米国やその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、ibm.com/trademarkをご覧ください。