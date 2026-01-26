日本政府重点17分野対応、再生可能エネルギー研究向け「AI SolarPower on IDX」を始動！ ～AIデータ社、太陽光発電・蓄電・VPP分野の統合運用を支える～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、日本政府が掲げる重点17分野の一つである「再生可能エネルギー」領域、特に太陽光発電・蓄電システム・VPP（仮想発電所）を中心とした次世代エネルギー運用に向けて、生成AIを活用した統合運用基盤「AI SolarPower on IDX」の提供を開始いたします。

AI SolarPower on IDX は、太陽光発電システム、蓄電池（BESS）、需要予測、保守履歴といった多分野にまたがる膨大かつ複雑なエネルギーデータ群（発電データ・蓄電データ・需要パターン・保守履歴・気象データ・市場価格・VPP取引情報）を統合・構造化し、次世代スマートグリッドの最適運用、収益性向上、GX目標達成を一体で支援する エネルギーDXプラットフォーム です。

太陽光発電・蓄電池システム・VPP業界向けAIプラットフォーム「AI SolarPower on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/solar/)

■ 背景：太陽光発電を中心とする再生可能エネルギーの運用高度化

脱炭素社会の実現に向け、太陽光発電は日本の再生可能エネルギーの中核として急速に拡大しており、日本政府も2030年までに再エネ比率36～38%の目標を掲げ、GX政策を強力に推進しています。

FIT制度からFIP（市場連動型価格）への移行、VPP事業の本格化、地域マイクログリッドの普及などにより、エネルギー運用の複雑化が進んでいます。

一方で、太陽光発電・蓄電分野では以下の課題が顕在化しています。

- 発電・蓄電・需要データが分散管理され、統合的な最適化が困難- 膨大な運用データの活用不足による収益機会の逸失- 設備保守の属人化・後手対応によるコスト増大- VPP参加・需給調整における戦略的判断の困難さ

AIデータ社は、こうした課題を解決するため、AI SolarPower on IDX を開発しました。

■ AI SolarPower on IDX の主な特徴

1.太陽光・蓄電・VPP分野の統合AI基盤

発電量データ、蓄電状態情報、需要パターン、保守履歴、気象データ、市場価格情報を横断的に統合。

業界特化型テンプレートにより、分野横断のデータ解析・最適化戦略・収益性可視化を実現します。

2.エネルギー運用を最適化する生成AI支援

- 発電・蓄電データの解析レポート自動生成・予測シナリオ作成- 需給バランス最適化・収益性シミュレーションレポート作成- 設備異常の予兆検知チェックリスト・予防保全計画のテンプレート自動生成- VPP取引戦略・デマンドレスポンス提案書作成支援

により、エネルギー事業者の意思決定支援と業務効率化を飛躍的に向上させます。

3.保守・予防保全戦略の高度化

- 過去のトラブル履歴・設備データの自動要約・分析レポート- AI予兆保全によるメンテナンス計画書・チェックリスト生成- 設備稼働率最大化・ライフサイクル最適化提案書作成

を通じて、保守業務の標準化と設備投資効率の向上を支援します。

4. GX・ESG戦略支援

地域CO2削減効果の定量化レポート、ESG評価向上資料作成、監査対応データ管理テンプレートを統合。政策目標達成・金融機関評価・地域脱炭素戦略の企画書・提案書作成を支援します。

■ 活用ユースケース

- 太陽光発電事業者（IPP）における運用レポート・収益性分析資料の自動作成- BESS（蓄電池）オペレーターの需給最適化提案書・VPP参加戦略書の作成支援- VPP事業者・地域新電力の統合運用計画書・事業提案書の企画・作成- 自治体・地域マイクログリッドのGX推進企画書・政策提案資料の作成支援- 保守・メンテナンス事業者の予防保全計画書・点検チェックリストの標準化- 金融機関・投資家向けのESG評価レポート・投資判断資料の作成

■ 今後の展望

AIデータ社は、AI SolarPower on IDX を通じて、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの社会実装を支援していきます。

今後は、

- 風力・バイオマス等他再エネとの統合連携- EV充電インフラ・P2P電力取引との接続- 海外スマートグリッド市場へのAPI展開- 国際標準化・カーボンクレジット取引支援

を進め、日本の再生可能エネルギー分野における競争力強化に貢献してまいります。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています