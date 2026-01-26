◆宮本勝浩 関西大学名誉教授が推定◆ 2026年恵方巻等の経済効果は約728億8,138万円、廃棄による食品ロスの金額は約16億4,890万円

学校法人関西大学

このたび関西大学 宮本勝浩名誉教授が、2026年の恵方巻等の経済効果を分析したところ、約728億8,138万円、廃棄による食品ロスの金額は、約16億4,890万円となりました。

宮本名誉教授は、「2026年の恵方巻き等の経済効果は約728億8,138万円になると推定される。 一つの食品がたった1日でこれだけの売上を記録するとは驚きである。一方、廃棄される食品ロスの 金額は、約16億4,890万円に上ると推定され、国が積極的に食品ロスの削減に取り組んでいる中、 私たち国民もその取り組みに協力すべきである。」と述べています。

関西大学 宮本勝浩名誉教授

【資料概要】

１ テーマ 2026年恵方巻きの経済効果と食品ロス

２ 発表者 関西大学名誉教授 宮本 勝浩

３ 発表日 2026年1月26日（月）

４ 内 容 I．はじめに

II．恵方巻の経済効果

III．2026年の恵方巻の売上高の予測

IV．2026年の恵方巻きの経済効果

Ｖ．恵方巻きの食品ロス

VI．廃棄される恵方巻き（食品ロス）を減らす方法

VII．まとめ

◆プロフィール◆

氏 名 宮本 勝浩（みやもと・かつひろ）

生年月日 1945（昭和20）年1月12日 （81歳）

本 籍 和歌山県

学 歴 大阪大学 大学院経済学研究科修士課程修了 経済学博士（神戸大学）

職 歴 大阪府立大学経済学部教授、経済学部長、副学長歴任後、2006年4月より関西大学

大学院会計研究科教授。2015年3月に定年退職し、現在は関西大学名誉教授。

この間、アメリカ合衆国インディアナ大学、ハーバード大学、上海同済大学、

南京理工大学、ロシア極東国立商科大学などの客員研究員や客員教授を歴任

専門分野 国際経済学（移行経済論）、理論経済学、関西経済論、スポーツ経済学

著 書 「大阪経済学」（共著）経営書院、「移行経済の理論」中央経済社、

「経済効果ってなんだろう？」中央経済社 など

公 職 （元）財務省財政制度等審議会臨時委員

（元）総務省情報通信行政・郵政行政審議会委員

（元）大阪広域水道企業団経営・事業評価委員会委員長

公益財団法人大阪府市町村振興協会理事

公益信託泉州地域振興基金運営委員会委員長 など

賞 罰 2019年度和歌山県文化功労賞受賞、2021年度和歌山市文化賞受賞

2024年瑞宝小綬章受賞

＜業 績＞

以上

