中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中部本部、中部経済産業局、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫は、東海地域で初めて「100億企業創出経営者ネットワーク」を開催します。本ネットワークでは、１００億宣言を行った経営者や、今後宣言を検討している経営者が集い、高い成長意欲を持つ経営者同士のディスカッションや交流を通じて、業種・社歴を超えた成長の視座や発想、経営課題の気づきを得る場を提供します。東海4県（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）の全ての地方銀行が協力機関として参画し、東海地域の支援機関が一体となって、売上高100億円を目指す企業の挑戦を支援します。

1．背景・目的

中小企業庁では、「稼ぐ力」を得て、「強い中小企業」を目指して経営・投資を行う企業を支援しており、売上高100億円を突破する企業の創出については、経営者自らが「売上高100億円」という野心的な目標を設定し、その実現に向けた取組を後押しするため、中小企業成長加速化補助金による成長投資の支援や「経営力」向上に資する経営者ネットワークの実施などさまざまな施策を進めています。

この取組の一環として、中小機構中部本部では、中部経済産業局、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫と共に、東海地域では初となる「100億企業創出経営者ネットワーク」を開催し、100億円企業を目指す経営者が集い、業種・社歴を超えたディスカッションや交流を通じて、成長の視座や発想、経営課題の気づきを得る場を提供します。

東海4県（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）の全ての地方銀行が協力機関として参画し、東海地域の100億企業創出に向けて、地域の支援機関が一体となって、経営者の皆様の未来への飛躍に向けた挑戦を強力に支援します。本ネットワークに、ぜひご参加ください。

2．本ネットワークの概要（プログラム等の詳細は、別紙を参照ください。）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21609/table/1845_1_0fb1b482545e8fd3bceb830dac498a97.jpg?v=202601260551 ]

＜講師プロフィール＞

○未来工業株式会社 代表取締役社長 中島 靖 氏

・1987年に未来工業株式会社入社。2024年6月に代表取締役社長に就任。

・未来工業株式会社は、劇団「未来座」をルーツに1965年創業。岐阜県安八郡に本社を置く電設資材・管材メーカーで、「他社と同じモノはつくらない」製品開発が特色。ユニークな提案制度や指示命令、管理ナシなど社員ひとりひとりの自主性を大切にしたユニークな経営を実践。

・第1回「日本でいちばん大切にしたい会社」経済産業大臣賞受賞。

代表取締役社長 中島 靖 氏

3．参加申込方法

中部経済産業局のホームページよりお申込みください。

申込締切：2026年2月24日（火曜）15時00分

https://www.chubu.meti.go.jp/c89chiiki-kigyou/press_2025/20260126/index.html

4．取材について

取材に当たっては、2026年2月20日（金曜）17時00分までに、「会社名、支局名、取材者の氏名（ふりがな）、属性（記者、ムービー（カメラマン、アシスタント））、電話番号及びメールアドレス」を末尾お問合せ先の中部経済産業局の担当までメールで御連絡ください。

＜注意事項＞

・イベント開始15分前までに受付にお立ち寄りください。受付では、名刺を頂戴します。

・取材される方は、必ず自社腕章及びIDカード等ともに御着用ください。

・イベント冒頭からプログラム「(2)施策紹介」まで取材可能です。

・当日の取材にあたっては、会場への入退室、カメラ撮りのタイミングなど現場の係員の指示に従ってください。

（参考1）「１００億宣言」について（100億企業成長ポータルサイトへ）

地域に良質な雇用を生み出し、稼ぐ力を高めるためには、一定規模の企業の創出が不可欠であり、その一つの目標が「売上高100億円」です。中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100億円」という、経営者の皆様にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを、宣言するものです。東海4 県の宣言企業数は300 社（1 月19 日時点）です。

https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

（参考2）経営者ネットワークの開催状況について（中小企業庁ホームページへ）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/100oku/index.html

・100億企業創出シンポジウム・経営者ネットワーク（全国）(2025年10月7日開催)

・地域版経営者ネットワーク（北関東：茨城県）(2025年12月5日開催)

・地域版経営者ネットワーク（東北地域：福島県）(2026年1月23日開催)

・地域版経営者ネットワーク（近畿地域：大阪府）(2026年2月12日開催予定)

・地域版経営者ネットワーク（北海道：100億サロン）(2026年2月19日開催予定)

・地域版経営者ネットワーク（中国・四国地域：広島県）(2026年3月2日開催予定)

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。