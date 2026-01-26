Å·µ¤Í½ÊóÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ötenki.jp¡×¥¢¥×¥ê¤Î±«±À¥ìー¥Àー¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
³ô¼°²ñ¼ÒALiNK¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡CEO¡¡ÃÓÅÄÍÎ¿Í¡¿°Ê²¼¡¢Åö¼Ò)¤È¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÅÏî´ °ìÍÎ)¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Å·µ¤Í½ÊóÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ötenki.jp¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥¢¥×¥êÆâ¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë±«±À¥ìー¥Àー¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤±«±À¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤è¤êÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ¡Ç½²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥êÆâ¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë±«±À¥ìー¥Àー¤Ï¡¢¸½ºß¤Î±«±À¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢48»þ´ÖÀè¤Þ¤Ç¤Î±«±À¤ÎÆ°¤¡¢±«¤Î¶¯¤µ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¡Ötenki.jp¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹µ¡Ç½¸þ¾å¤Î¤¿¤á¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«±À¥ìー¥Àー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¼³¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Þ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÁàºî¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ÁàºîÀ¤È»ëÇ§À¤Î¸þ¾å¤ò¼´¤Ë¡¢±«±À¥ìー¥Àー¤Î²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼ç¤Ê²þÎÉÅÀ
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤Î»ëÇ§À¤Î¸þ¾å¤òÍ¥Àè¤·¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤µ¡Ç½¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅý°ì¡ä
¡¦ iOS/Android¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅý°ì¤·¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤ëÁàºî¤Î°ã¤¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»ëÇ§À¤Î¸þ¾å¡ä
¡¦ ¡Ö·ã¤·¤¤±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÃÏ¿Þ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤Î¸©¶Àþ¤ä³¤´ßÀþ¤ÎÉ½¼¨¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¶¯±«»þ¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ²èÌÌ¤ÎÃæ¿´¤ò´ð½à¤È¤·¤¿ÀÖ¤¤Æ±¿´±ß¤ÎÉ½¼¨¤òÇÑ»ß¤·¡¢Æ±¿´±ß¤Î¿§¤È¶¯±«¤Î¿§¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ËÞÎã¤ò³ÊÇ¼¼°¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢ÃÏ¿Þ¤ÎÉ½¼¨ÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±«±À¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁàºîÀ¤Î¸þ¾å¡ä
¡¦ ÃÏ¿Þ¤Î³ÈÂç¡¿½Ì¾®¤ä¸½ºßÃÏ¤ÎÉ½¼¨¤Ê¤É¡¢¤è¤¯»È¤¦¥¢¥¤¥³¥ó¤ò²èÌÌ¤Î±¦²¼¤Ë½¸¤á¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ »þ¹ï¤òÉ½¼¨¡¦Áàºî¤¹¤ë¥·ー¥¯¥Ðー¤ò²èÌÌ²¼Éô¤Ë½¸Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Å·µ¤Í½ÊóÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ötenki.jp¡Ê¤Æ¤ó¤¤¸¤§ー¤Ôー¡Ë¡× https://tenki.jp(https://tenki.jp)
¡Ötenki.jp¡×¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñµÚ¤ÓÅö¼Ò¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Ç¯´Ö59²¯PV¡Ê2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·î¼ÂÀÓ¡¿Web¥Úー¥¸¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¹ç»»¡Ë¤òÍ¤¹¤ëÅ·µ¤Í½ÊóÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£Å·µ¤Í½Êó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÌçÅª¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¡¢ÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¤Ê¤É¤ÎËÉºÒ¾ðÊó¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¹ÔÆ°¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥æー¥¶ー¤¬½¸¤Þ¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ·µ¤Í½ÊóÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬¹ÔÆ°·èÄê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ötenki.jp¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://tenki.jp/pr/app-lp.html
¡¡ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Îµ¤¾ÝÍ½Â¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å·µ¤Í½ÊóÀìÌç¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÃÏÅÀ¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ì¤Ð1»þ´Ö¤´¤È¤Îº£Æü¤ÈÌÀÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö±«±À¥ìー¥Àー¡×¤Ï¡¢48»þ´ÖÀè¤Þ¤Ç¤Î±«±À¤ÎÍ½ÁÛ¤ò1»þ´Ö¤ª¤¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±«¤¬²¿»þ¤«¤é²¿»þ¤Þ¤Ç¹ß¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤µ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£±«±À¤¬ÅÐÏ¿¤·¤¿ÃÏ°è¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤¹¤ë¡Ö±«±ÀÀÜ¶áÄÌÃÎ¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·î³Û180±ß¤Î¡Ötenki.jp¥é¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅÐÏ¿ÃÏÅÀ¿ô¤ÎÄÉ²Ã¤ä¡¢¸½ºßÃÏ¤Ø¤Î±«±ÀÀÜ¶áÄÌÃÎµ¡Ç½¡¢µ¤°µÍ½Êó¤Î¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¸ÂÄê¤Îµ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒALiNK¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¡³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒALiNK¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃÓÅÄÍÎ¿Í
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-10-1 ½»Í§ÃÓÂÞ±ØÁ°¥Ó¥ë4F
URL¡§https://www.alink.ne.jp/
¡¦À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ötenki.jp¡×¤Ï°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤È³ô¼°²ñ¼ÒALiNK¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ötenki.jp¡×¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡ÊÅÐÏ¿Âè6129427¹æ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ötenki.jp¡×¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤È³ô¼°²ñ¼ÒALiNK¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¡ÊÅÐÏ¿Âè5763293 ¹æ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦Apple¡¢Apple ¤Î¥í¥´¡¢Apple Watch¡¢iPad¡¢iPhone¡¢iTunes¡¢Safari¡¢Mac OS ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ Apple Inc. ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£App Store¡¢iCloud ¤Ï¡¢Apple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¦iOS ¤Ï¡¢Apple Inc. ¤Î OS Ì¾¾Î¤Ç¤¹¡£IOS ¤ÏÊÆ¹ñ¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë Cisco ¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹µöÂú¤ò¼õ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦iPhone ¾¦É¸¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Û¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Android¡¢Android ¥í¥´¡¢Google¡¢Google ¥í¥´¡¢Google Play¡¢Google Play ¥í¥´¡¢YouTube¡¢YouTube ¥í¥´¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦Microsoft¡¢Microsoft 365¡¢Azure¡¢Office ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation ¤ÎÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£