FDA 女子プロゴルファー 政田夢乃選手への移動サポートを開始

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、

2026年1月より、遠征時における女子プロゴルファーの政田夢乃選手および試合に同行されるご家族への移動サポートを開始いたします。

政田選手は2023年11月にプロテストに合格したのち、ルーキーイヤーの2024年は20試合に出場し、昨季は33試合に参戦しました。レギュラーツアーで安定した成績を残しており、プラチナ世代の一人

として、今後の活躍が期待される選手です。

今回のサポートは、地域に根差したリージョナルエアラインとして「夢を追い、挑戦を続ける若者を応援したい」という想いから実現いたしました。FDAの就航先である札幌の出身で、名前にも社名と同じ「夢（Dream）」があるなど、さまざまな縁が重なる政田選手に快適な空の移動を提供し、彼女の挑戦を全力でサポートいたします。

■政田選手プロフィール

名 前 ： 政田 夢乃 (まさだ ゆめの）

生年月日 ： 2000年7月28日 (25歳)

出 身 地 ： 北海道札幌市

コメント ：

遠征で飛行機移動が多い私にとって、サポートして頂ける事に感謝の気持ちでいっぱいです。

FDAさんの飛行機はカラフルで、15色の機体があります。全色に乗るのが目標なので、これからの移動が楽しみになりました。

良いご報告が出来るよう、精一杯頑張ります。

［URL］https://www.instagram.com/p/DSwctbQgL6m/?img_index=1