【箱根そば６０周年記念キャンペーン第１３弾】３枚綴りの「６０周年記念クーポン券 ファイナル」を２月１日から箱根そば全店・箱根そば本陣で数量限定配布！
株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深海尚）が運営する「箱根そば」は、６０周年記念キャンペーン第１３弾として、２０２６年２月１日（日）からお食事をされたお客さまに「６０周年記念クーポン券 ファイナル」を数量限定で無料配布いたします。
今回のクーポン券は、箱根そば自慢の「かき揚げ天」、昭和４０年代に販売していた春雨入りカレーコロッケを再現した「復刻コロッケ（１ヶ）」、「温泉たまご」との３枚綴りになっています。箱根そば全店・箱根そば本陣小田急エース南館店をご利用いただいたお客さまにお渡しします。ぜひ、ご利用ください。
箱根そば URL https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/
箱根そば本陣 URL https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba-honjin-ace/
クーポン 概要配布開始日
２０２６年２月１日（日）
※準備数がなくなり次第配布終了となります
クーポン内容
・無料「かき揚げ天」クーポン券 １枚
※箱根そば本陣小田急エース南館店では「小海老入りかき揚げ天」の提供となります
・無料「復刻コロッケ（１ヶ）」クーポン券 １枚
※復刻コロッケはなくなり次第「通常コロッケ」（箱根そば本陣小田急エース南館店では「小海老入りかき揚げ天」）に変更となります
・無料「温泉たまご」クーポン券 １枚
クーポン有効期限
２０２６年２月１日（日）～２０２６年３月３１日（火）
ご利用条件
・おひとり様につき、一回のお食事（３４０円以上）で一枚ご利用いただけます。
・箱根そば全店、箱根そば本陣小田急エース南館店でご利用いただけます。
「箱根そば」 店舗概要
小田急線沿線を中心に地域のお客さまに愛され続ける箱根そば。
そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、自慢のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げています。季節ごとのおすすめメニューにはその時季にしか味わえない変り種もございます。
テーブル席もご用意しております。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。
箱根そば公式Ｘ：https://x.com/hako_soba