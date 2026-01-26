【箱根そば６０周年記念キャンペーン第１３弾】３枚綴りの「６０周年記念クーポン券 ファイナル」を２月１日から箱根そば全店・箱根そば本陣で数量限定配布！

株式会社 小田急レストランシステム

株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深海尚）が運営する「箱根そば」は、６０周年記念キャンペーン第１３弾として、２０２６年２月１日（日）からお食事をされたお客さまに「６０周年記念クーポン券 ファイナル」を数量限定で無料配布いたします。

今回のクーポン券は、箱根そば自慢の「かき揚げ天」、昭和４０年代に販売していた春雨入りカレーコロッケを再現した「復刻コロッケ（１ヶ）」、「温泉たまご」との３枚綴りになっています。箱根そば全店・箱根そば本陣小田急エース南館店をご利用いただいたお客さまにお渡しします。ぜひ、ご利用ください。

箱根そば URL https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/

箱根そば本陣 URL https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba-honjin-ace/

クーポン 概要

配布開始日

２０２６年２月１日（日）

※準備数がなくなり次第配布終了となります

クーポン内容

・無料「かき揚げ天」クーポン券 １枚

※箱根そば本陣小田急エース南館店では「小海老入りかき揚げ天」の提供となります

・無料「復刻コロッケ（１ヶ）」クーポン券 １枚

※復刻コロッケはなくなり次第「通常コロッケ」（箱根そば本陣小田急エース南館店では「小海老入りかき揚げ天」）に変更となります

・無料「温泉たまご」クーポン券 １枚

クーポン有効期限

２０２６年２月１日（日）～２０２６年３月３１日（火）

ご利用条件

・おひとり様につき、一回のお食事（３４０円以上）で一枚ご利用いただけます。

・箱根そば全店、箱根そば本陣小田急エース南館店でご利用いただけます。

「箱根そば」 店舗概要

小田急線沿線を中心に地域のお客さまに愛され続ける箱根そば。

そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、自慢のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げています。季節ごとのおすすめメニューにはその時季にしか味わえない変り種もございます。

テーブル席もご用意しております。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。

箱根そば公式Ｘ：https://x.com/hako_soba

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42301/table/242_1_eb89f4980ff5e044cf1a68c93b93106e.jpg?v=202601260251 ]