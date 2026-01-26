「ユビレジ」がNTTデータの決済プラットフォーム「CAFIS Arch(R)」と連携

株式会社ユビレジ

“カンタンがいちばん”がコンセプトのクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供している株式会社ユビレジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸 啓太）は、株式会社NTTデータ（代表取締役社長：鈴木 正範、以下：NTTデータ）が提供するクラウド型総合決済プラットフォーム「CAFIS Arch(R)（キャフィス アーチ）」との連携を開始したことをお知らせいたします。

クラウドPOSレジ「ユビレジ」は、店舗業態や来店客の決済傾向に応じて最適なキャッシュレス決済環境を選択できるよう、複数の決済プラットフォームとの連携を進めています。今回新たに連携したNTTデータの「CAFIS Arch(R)」は、複数店舗を展開するチェーン店や、ショッピングセンター・駅ビルなどの商業施設、医療機関、インバウンド需要の高い観光地の店舗など、多様な決済手段とPOS連携の両立が求められる業態との親和性が高い決済プラットフォームです。クレジットカード、電子マネー、国内外のQRコード決済、多通貨決済に対応しており、来店客の幅広い決済ニーズにスムーズに応えることができます。

さらに、「ユビレジ」と連携する端末『UA-P10NA』は、日本メーカーであるシャープ株式会社と共同開発された機種で、店舗現場に求められる堅牢性と使いやすさを備えています。国内外のさまざまな決済手段に対応しながらも、現場の運用負担を抑えつつ導入しやすい点も大きな特長です。

ユビレジは今後も、信頼性の高いパートナーとの連携を通じて、店舗運営の省力化と決済体験の向上を実現するサービス提供を続けてまいります。

⚫株式会社NTTデータについて

所在地： 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 豊洲センタービル

代表者： 代表取締役社長 鈴木 正範

URL： https://www.nttdata.com/jp/ja/

事業内容：電気通信事業等、詳細は以下参照

https://www.nttdata.com/jp/ja/about-us/profile

「CAFIS Arch(R)」とは

クレジット決済から電子マネー、インバウンド向け決済、QRコード決済まで、国内で利用できるあらゆる決済を加盟店様に提供し、豊富な端末ラインナップで様々な決済シーンに対応可能なキャッシュレス決済プラットフォームです。最新モデルの『UA-P10NA』は、国内メーカーのシャープ株式会社と共同開発した安心・安全・高品質な次世代のキャッシュレス端末です。高性能カメラを搭載することで、QRコードの高速かつスムーズな読取を実現し、利用者に快適な決済体験を提供します。

CAFIS Arch(R) | NTTデータ - NTT DATA(https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/cafis_arch/)

株式会社ユビレジについて

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目51-10 PORTAL POINT HARAJUKU

代表者：代表取締役 木戸 啓太

事業内容：クラウド型POSレジシステム『ユビレジ』、オーダーエントリーシステム『ユビレジ ハンディ』、在庫管理と発注業務をサポートする『ユビレジ 在庫管理』、スマホで注文と決済ができる『ユビレジ QRオーダー＆決済』の開発と提供、および大規模展開・チェーン店向けサービス『ユビレジ エンタープライズ』の提供 https://ubiregi.jp/

ユビレジは、2010年より“カンタンがいちばん”をコンセプトとしたクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供し、オーダーや在庫管理など、サービス産業におけるあらゆる業務のデジタル化・効率化を推進してきました。2024年には、大規模展開・チェーン店向けに、より複雑な業務要件や高度な運用体制に対応する「ユビレジ エンタープライズ」の提供を開始し、対応領域をさらに拡大しています。“指先から、レジから、人が人と対面する仕事を社会を変えていく”。その指のひと押しで、ドミノ倒しのように面倒なタスクが実行されれば、人が本来やるべきサービスに集中できる、ユビレジは、そんな社会を目指しています。 https://corp.ubiregi.com/about/vision/