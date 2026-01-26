【HARDY NOIR × Lilas】 ベイクルーズストア仙台店にてPOP UP開催決定！
DRESS & JEWELRY POP-UP STORE
2026.2.6 fri - 2.19 thu
BAYCREW'S STORE SENDAI
2/6（金）より、ベイクルーズストア仙台店にて「DRESS & JEWELRY」POP UP STOREを開催！
ブラックをメインとしたブランド "HARDY NOIR" とジュエリーブランド "Lilas"のアイテムを展開します。
「DRESS & JEWELRY」
開催店舗：ベイクルーズストア仙台店
開催期間：2/6（金）～ 2/19（木）
HARDY NOIRで人気のオケージョンアイテムや、
Lilasのゴールド・シルバー、天然石などのジュエリーが豊富に揃います。
ぜひ、この機会にベイクルーズストア仙台店にお立ち寄りください。
スタッフ一同、みなさまのご来店を心よりお待ちしております。
《Information》
INSTAGRAM LIVE
2026年2月6日(金)20：15～インスタライブを配信いたします。
HARDY NOIR / Lilasのおすすめアイテムをご紹介します。
ぜひご覧ください。
配信アカウント：PRESS 森田 ／ m_14_mao（https://www.instagram.com/m_14_mao/ )
※当日の状況により、開始時間を変更する場合があります。
https://baycrews.jp/feature/detail/17310
HARDY NOIR Instagram(https://www.instagram.com/hardynoir.jp/)
Lilas Instagram(https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/)
【株式会社ベイクルーズ】
創立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役社長 ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、
株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP： http://www.baycrews.co.jp/