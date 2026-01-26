【HARDY NOIR × Lilas】 ベイクルーズストア仙台店にてPOP UP開催決定！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ベイクルーズ




DRESS & JEWELRY POP-UP STORE
2026.2.6 fri - 2.19 thu
BAYCREW'S STORE SENDAI



2/6（金）より、ベイクルーズストア仙台店にて「DRESS & JEWELRY」POP UP STOREを開催！
ブラックをメインとしたブランド "HARDY NOIR" とジュエリーブランド "Lilas"のアイテムを展開します。




「DRESS & JEWELRY」


開催店舗：ベイクルーズストア仙台店
開催期間：2/6（金）～ 2/19（木）






HARDY NOIRで人気のオケージョンアイテムや、
Lilasのゴールド・シルバー、天然石などのジュエリーが豊富に揃います。

ぜひ、この機会にベイクルーズストア仙台店にお立ち寄りください。
スタッフ一同、みなさまのご来店を心よりお待ちしております。



《Information》
INSTAGRAM LIVE


2026年2月6日(金)20：15～インスタライブを配信いたします。
HARDY NOIR / Lilasのおすすめアイテムをご紹介します。
ぜひご覧ください。

配信アカウント：PRESS 森田 ／ m_14_mao（https://www.instagram.com/m_14_mao/ )
※当日の状況により、開始時間を変更する場合があります。




https://baycrews.jp/feature/detail/17310















HARDY NOIR Instagram(https://www.instagram.com/hardynoir.jp/)


Lilas Instagram(https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/)



【株式会社ベイクルーズ】


創立 　　　　　 ：1977年7月22日　　


代表取締役会長 ：杉村 茂


取締役社長 　　 ：古峯 正佳


本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21


事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、


株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.


HP： http://www.baycrews.co.jp/