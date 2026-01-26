「e 北斗の拳11 暴凶星」がパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年1月26日（月）より、サミー株式会社の「e 北斗の拳11 暴凶星」アプリを配信いたします。

■真の暴凶星降臨――。

北斗シリーズ最新ナンバリングを戴冠した「e 北斗の拳11 暴凶星」が、777TOWN.netに降臨！

LT3.0プラス×暴凶星。

暴凶星の潜在能力のすべてを開放。大当たり出玉6,000個～最大12,000個の極限へ至る出玉性能を誇る「極闘」も忠実に再現！

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証GT-706 (C)Sammy

【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料/形式：月額/遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777town_net/

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が

24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！

■e 北斗の拳11 暴凶星導入記念！有料会員登録キャンペーン

・期間：1月26日（月）0:00～2月15日（日）23:59

上記期間中に有料会員登録をされた方に、「e 北斗の拳11 暴凶星」で使える、”拳王RUSH”から遊べるスタートダッシュ券などお得なアイテムをプレゼント！

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。