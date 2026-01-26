初水着＆初ランジェリーに挑戦で話題沸騰！NMB48芳賀礼 １ｓｔ写真集『ぽんっ』表紙 解禁！
株式会社双葉社
撮影●酒井貴弘・双葉社
Amazon限定表紙 撮影●酒井貴弘・双葉社
・大阪
撮影●酒井貴弘・双葉社
NMB48芳賀礼１ｓｔ写真集『ぽんっ』
撮影●酒井貴弘・双葉社
大阪を拠点とするアイドルグループ・NMB48で新エースとして活躍する芳賀礼。２月１８日（水）に発売される待望の１ｓｔ写真集『ぽんっ』の表紙＆Amazon限定版表紙が解禁された。
初水着＆初ランジェリーに挑戦して話題となり、イベントも即日完売＆追加となった本作。本人の持ち味でもある「あざとさ」全開で、彼女感たっぷりの写真集。まるで一緒に旅行をしているような臨場感が味わえる１冊だ。表紙では、これまで見せたことがないような大人っぽい表情のカットに。新たなれいぽんに出会えること間違いなし！ Amazon限定表紙では、「世界で一番好き！」とも語る「うさぎ」の衣装の写真が選ばれた。本人発案で実現したうさぎ衣装。通常版の魅力とはまた違うセクシーでキュートなおしゃれな表紙となっている。
Amazon限定表紙 撮影●酒井貴弘・双葉社
表紙解禁に合わせて帯コメントも解禁！！
「ページを開くと、何かが弾けた。
それは大人が決めた可愛さでもなく、
夢の前で、足を止めかけた迷いでもなく、
未来が、彼女と一緒に走り出す合図だった」
写真集発売記念イベントも東京・大阪にて開催！・東京
2026 年 2 月 21 日（土）
SHIBUYA TSUTAYA 8F
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 21-6
・大阪
2026 年 2 月 23 日(月・祝)
TSUTAYA EBISUBASHI イベントフロア
〒542-0071大阪府大阪市中央区道頓堀 1-8-19
書誌情報
撮影●酒井貴弘・双葉社
NMB48芳賀礼１ｓｔ写真集『ぽんっ』
定価：3300円（税込）
ネット書店、全国書店にて予約受付中
プロフィール芳賀礼（はが れい）
2006年３月29日生まれ、兵庫県出身。NMB48メンバーの９期生。2022年末にお披露目され、現在はグループのエースとして引っ張る中心人物。愛称はれいぽん。満点の笑顔と明るさ、そして「あざとさ」でファンを魅了中！