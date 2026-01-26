CROSSROADグループの株式会社ZEROONE、スーツアップ特別ウェビナー登壇のお知らせ

税理士法人CROSSROAD

DXによる業務効率化と企業成長支援を強みとするCROSSROADグループ（大阪本社：大阪市中央区／東京支店：東京都港区、代表：三嶋政美）のグループ会社である株式会社ZERO ONE（本社：大阪市、代表取締役CEO：三嶋政美）は、このたび、2026年1月28日（水）に開催される株式会社スーツ主催「スーツアップ特別ウェビナー」に、ゲスト講師として参加いたします。今回の登壇では、変化の激しい事業環境下で持続的成長を実現するための経営判断と、BPO（業務プロセスアウトソーシング）×DX（デジタル・トランスフォーメーション）活用によるリソース配分戦略の最適化についてお話しします。

セミナーへの参加をご希望する方は、以下の登録フォームよりご応募ください。

https://suitup.jp/webinar260128/

☆本ウェビナーは、オンライン形式（無料）にて実施されます。

■ イベント概要

・名称：スーツアップ特別ウェビナー

「なぜ伸びる企業は『社内でやらないこと』を決めているのか？～人手不足・インフレに勝つ、

『BPO×DX』活用とリソース配分戦略～」

・日時：2026年1月28日（水）17：00～18：00

・形式：オンライン開催 ＊参加無料

・登壇者：株式会社ZERO ONE COO

ITコーディネータ／兵庫県立大学非常勤講師

橋本 真澄

・主催：株式会社スーツ

・参加方法：ウェビナー申込ページより登録

【ゲスト講師・橋本真澄】

1977年兵庫県出身。銀行・証券会社での金融実務を経てMBA（経営学修士）を取得。現在は株式会社ZERO ONEにてBPO・DX事業を統括する傍ら、大学院にて「証券投資論」の講師として教鞭を執る。 ITコーディネータとして、単なるツール導入ではない「経営判断に資するDX」を提唱。グループ税理士法人との連携強みを活かし、SaaSを最適に組み合わせた業務設計を行う。財務状況のリアルタイム可視化や月次決算の早期化を通じて、経営者が迅速かつ正確な意思決定を行える強固なバックオフィス体制の構築を支援している。

【コメント】

「今回の登壇では、日常の支援活動を通じて蓄積してきた知見をもとに、限られたリソースを活かす経営判断の考え方を共有し、既存取引先の皆さまにとって今後の業務や意思決定の参考となる情報をお届けします。」

【会社紹介】

株式会社ZERO ONEは、経理・労務業務のアウトソーシングとDX導入支援を専門とする企業です。税務・労務・ITの専門家による高品質なサービスで、属人化リスクを解消し、コスト削減と業務効率化を実現。企業が本業に集中できる環境を整え、成長を加速させます。

＊会社サイト

経理・労務に革新を 専門家×DXで未来へ加速

URL：https://zeroone-bpo.jp/

【グループ紹介】

■CROSSROADグループ社員／2026年1月現在

CROSSROADグループは、

・ 税理士法人CROSSROAD：税務顧問・会計DX支援

・ 株式会社ZERO ONE：バックオフィス業務の代行・効率化支援、DXコンサルティング・クラウドシステム導入支援

・ 社会保険労務士法人CROSSROAD：人事労務・給与計算、助成金申請、人事労務DX支援

の3法人で構成され、「DXによる業務効率化と企業成長支援」を強みとしています。

名称：CROSSROADグループ

従業員数：95名（グループ全体）

所在地：

・大阪本社：大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 御堂筋本町アーバンビル4階

・東京支店：東京都港区新橋5-8-11 新橋エンタービル8階

会社サイト

大阪中央区本町／東京港区の税理士法人CROSSROAD（クロスロード）

・URL：https://www.crossroad.or.jp

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

CROSSROADグループ コーポレート推進部

広報担当：安藤

TEL：06-6210-3401 Email：soumu@crossroad.or.jp