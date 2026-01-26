株式会社アイデム　ベトナムのハノイに現地法人を設立2026年1月より人材紹介事業を開始

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）は、この度2025年4月に設立したベトナム社会主義共和国 ハノイ市の現地法人「AIDEM VIETNAM COMPANY LIMITED」にて、人材紹介事業を開始いたします。

■設立の背景

当社が展開するアイデムグローバルは、2019年より特定技能外国人の登録支援機関として、外国人材の紹介から申請書類関係のサポート、受け入れに係る支援の実施までワンストップで対応してきました。2020年にはハノイ市に駐在員事務所を開設し、選考のため日本から渡越される企業担当者のサポートなどを行い、日越をまたぐ人材育成や採用を通じて関係強化に取り組んでまいりました。

現在日本国内における特定技能外国人材はベトナムからの就労が最も多く、特定技能2号として活躍する人材も数多くいます。この度現地法人を設立し、ベトナム国内における人材紹介事業を開始することにより、日本国内で培った技術と共に帰国するベトナム人材の就職をサポートし、ベトナム国内で優秀な人材を求める日系企業とのマッチングを行ってまいります。

また、今後は日本語教育や各大学との連携を視野に入れ、更なるサービスの拡充を図ってまいります。

■設立法人 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2663/table/1633_1_5e60bdbf178fe9839a56e10be2d3d6e0.jpg?v=202601260251 ]

■アイデムグローバルについて https://aidemglobal.jp/(https://aidemglobal.jp/)

アイデムグローバルは、 2018 年 8 月よりベトナムの理工系大学トップクラスであるハノイ工科大学において、日本企業で就業するために必要なスキルを持ち合わせた人材を育成するための協同教育プログラム講座を開設。日本語教育や日本企業におけるビジネスマナーや日本文化の理解向上、来日インターンシップを含めた就労支援に取り組んでまいりました。また、2019年より特定技能外国人の登録支援機関として、日本へ就業を希望する方々と企業との橋渡しを担うと共に、就業を目指す方々のサポートに注力してまいりました。

現在は複数の自治体と外国人材における連携も行っており、2025年からは日本で就労する方々に向けた日本語教育アプリも展開しています。

アイデムグローバル実績（2025年12月31日現在）

特定技能の登録支援機関 内定実績：4,260名

ハノイ工科大学との協同教育プログラム 内定実績：105名

外国人大学生インターンシッププログラム 内定実績：163名

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https: //www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。

代表 ：代表取締役社長 椛山 亮

設立 ：1971年2月

所在地 ：（本社）東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル