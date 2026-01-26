ELYZA Works、外部サービス連携機能の提供を開始

株式会社ELYZA

株式会社ELYZAは、法人向け生成AI活用ツール「ELYZA Works」において、クラウドストレージなどの外部サービスと連携し、その最新情報を業務AIアプリに自動反映させる新機能の提供を開始しました。まずはMicrosoft SharePointに対応し、企業が日常的に利用しているMicrosoft SharePoint上のファイルの最新情報を業務AIアプリに自動的に反映させることが可能となり、常に最新の社内情報に基づいた業務AIアプリの運用が実現します。今後GoogleドライブやBoxなど対応サービスを拡張するとともに、全てのELYZA Worksユーザーへ提供をしていく予定です。

本機能の概要

今回提供を開始した外部サービス連携機能では、クラウドストレージ上のファイルをELYZA Worksで作成する業務AIアプリの参照先データとして設定することが可能になりました。まずは第一弾として、Microsoft SharePointの「ドキュメント」に保存されているファイルに対応しています。

機能の主な特長は以下です。

１.最新情報を常に自動反映、参照先ファイルの内容変更に伴う業務AIアプリの手直しが不要に

外部サービス上のファイルが更新されると、業務AIアプリは自動的に最新の情報を参照して出力を生成します。業務AIアプリへのファイルの再アップロードは不要です。

２.外部サービスの閲覧権限と連動したアクセス制御で、安全な運用を実現

以下の仕様を通じて、外部サービスの閲覧権限と連動したアクセス制御による、安全な運用を実現しています。

２.-1.アプリ管理者

アプリ管理者は、データソースを編集し、参照可能なフォルダの範囲を制御します。

２.-2.アプリ作成者

アプリ作成者は、業務で必要なデータソースからファイルを選択して業務AIアプリを構築します。

２.-3.アプリ利用者

アプリ利用者は、アカウント毎に認証を行い、外部サービス上のファイルを参照した業務AIアプリの利用承認を受けます。

機能開発の背景

これまでELYZA Worksでは、アプリ作成時に個別のファイルをアップロードすることで、生成AIの参照先データを設定できました。しかし、参照先のファイルに更新があった場合、最新の情報を反映するには新しいファイルを再度アップロードする必要があり、更新頻度が高いファイルを扱う際には運用の手間が課題となっていました。

多くの企業では、クラウドストレージで日々業務ファイルが更新されています。これらの最新情報を常にアプリに反映させることで、より実用的で効果的な生成AI活用が可能になると考え、本機能の開発に至りました。

機能追加後のELYZA Worksが提供する価値

本機能により、アプリ作成者は作成する業務AIアプリの参照先データとして、外部サービス上のファイルを直接指定できるようになります。ファイルが更新された際も常に最新の内容を参照した出力を生成できるため、業務AIアプリによる業務効率化の効果をより一層高めることが可能となります。

また、参照先データとして指定できるフォルダの範囲を管理者が制御でき、各従業員のアカウント権限とも連動するため、セキュリティを担保しながら安全に運用できます。

ELYZA Worksでは、今後もGoogleドライブやBoxなど、企業内で生成AIの参照先データとして指定できるサービスを拡充していく予定です。

ELYZA Worksが目指す未来と、本機能の位置づけ

ELYZA Worksは「現場で作れる。チームで使える。生成AI活用ツール」として、誰もが業務AIアプリを作ることができ、さらにAIに関する知識や業務経験が浅い場合でも、誰もが業務AIアプリの利用者として社内の生成AI活用のベストプラクティスを再利用・社内展開できる機能を拡充しています。

今回のMicrosoft SharePoint連携を第一弾とする外部サービス連携機能は、この戦略における重要なマイルストーンです。 まずは個々の業務のAIアプリ化とその活用を加速できる機能拡充を進め、今後さらに、それらの業務AIアプリを連携・最適化しやすくする機能を拡充していきます。

企業全体で生成AI活用を型化・標準化することで、限られた範囲の従業員に利用が留まってしまうという生成AI活用の課題を解決し、誰もが業務での生成AI活用を進めやすくなるための機能開発を行なっていきます。

「ELYZA Works」概要

ELYZA Worksは、現場主導で自社専用の業務AIアプリを作成・改善できる法人向け生成AI活用ツールです。AIの併走により、プロンプトスキルや専門知識がなくても、業務内容を入力するだけで自動的に生成AIを組み込んだ業務AIアプリがつくれます。作ったアプリはチーム全体で共有・改善でき、利用ログを基に精度向上も可能です。金融大手や官公庁で利用されるレベルの高度なセキュリティを備え、安心して導入できます。月額19,800円から利用でき、FAQや議事録要約、契約書チェックなど幅広い業務で成果が出ています。

詳しくはこちら：https://lp.works.elyza.ai/

