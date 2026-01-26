関光ロジNEXT、国土交通省の総合効率化計画に3案件認定　異業種3社のモーダルシフト・共同輸送を開始

株式会社ＳＨＫライン

関光ロジNEXT(株)（代表取締役社長 入谷一成／以下「関光ロジNEXT」は、荷主企業と連携し、国土交通省より総合効率化計画として3案件の認定を受けました。

内1件の異業種共同輸送については、小林製薬(株)（以下「小林製薬」）、Dr.ルルルン(株)（以下「Dr.ルルルン」）、日本パレットレンタル(株)（以下「JPR」）の各社と連携したモーダルシフト・共同輸送となり、12月1日（月）から開始しました。（関光ロジNEXTが全行程の輸送を行い、海上輸送はオーシャントランス(株)の北九州⇔徳島⇔東京航路を利用）

この共同輸送は、モーダルシフトによるCO2排出量削減やトラック運転時間の削減はもちろん、各社の製品を混載することによる積載率の向上が図れ、最適なラウンド輸送ルートにより高い実車率を実現するもので、国土交通省より総合効率化計画として今般認定されたものです。

■ 九州・四国・関東間で、業界を超えた共同輸送を開始

共同輸送を実施するのは、九州と四国、関東を繋ぐ海上輸送ルートです（JPRが九州から四国へのルート、小林製薬及びDr.ルルルンが四国から関東へ、小林製薬が関東から九州へのルート）この一部を船舶に置き換え、九州発はJPRの輸送用レンタルパレットを積載、四国発は小林製薬の日用雑貨とDr.ルルルンのフェイスマスクを混載し、関東発は小林製薬の日用雑貨を積載することで、輸送効率を高めます。

■高い積載率と14Mトレーラーの有効活用

小林製薬やDr.ルルルンの四国発関東向けの輸送は出荷ロットが20ｔトレーラー単位に纏まらないと、積載効率が悪化し輸送コストの問題もあり海上輸送ができず陸送輸送を行わざるを得ませんでした。

今回の取組みでは、従来各社で手配していた陸送輸送分の製品を14ｍセミトレーラーに変更し混載する事で、コストを抑えつつ海上輸送へシフトすることに成功しています。

■輸送ルートのマッチングにより、実車率99.4％を実現、CO2排出量は20％低減、ドライバーの労働省力化65.9％削減

この取組みでは、3社の輸送をマッチングし、物流拠点を効果的に回ることで、99.4％の高い実車率を実現できます。また船舶へのモーダルシフトや輸送の効率化により個社単位での輸送と比較し、年間でCO2排出量が約29.5ｔ（20％）低減します。併せて、長距離の陸送を海上へシフトすることで、ドライバーの年間の労働時間が約843時間（65.9％）削減できると想定され、労働環境の改善効果も期待できます。

■今後の展開

近年の物流業界は、ドライバー不足や物流費の上昇、ＣＯ2削減等、様々な問題を抱えています。今後も業種にかかわらずパートナーとなりうる企業と積極的にこの取組みを広げ、持続可能な物流体系の構築を進めて参ります。

会社概要

関光ロジNEXT株式会社

1948年の創業以来、海上交通の要衝である下関を基盤に、戦後日本初の国際航路である関釜フェリーをはじめとした海上物流網の構築を通じて、日本経済の発展に貢献してきました。

現在はグループであるSHKライン（新日本海フェリー、阪九フェリー、関釜フェリー、蘇州下関フェリー、東京九州フェリーなど）の航路網を利用し、”海より速く、空より安く”（コンテナ船よりも速く、航空便よりも安く）をモットーに中国・韓国と日本各地を結ぶ国際物流サービスと、日本国内を網羅する海上ネットワークを活用した国内物流サービスを展開しています。

URL：https://www.kanko-lx.co.jp/