【Ｚ会の教室】新中1生対象春の資料請求キャンペーンを1月16日（金）から3月21日（土）の期間限定で実施中

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会エデュースは、新中1生とその保護者さまを対象に、「Ｚ会の教室」の新中1生向け資料をご請求いただいた方に、「新中1生向け春の資料請求キャンペーン」として、特典動画をプレゼントします。

詳細を見る :https://www.zkai.co.jp/juku/lp-shinc1/?utm_source=web&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260126prtimes

中学受験（受検）を経て中高一貫校に進学される方も、公立中学に進学される方も、中学入学前に知っておくべきことがあります！

Ｚ会の教室では、ベテランスタッフが新中1生に有益な情報を10分程度の動画にまとめて解説。

長年、難関中学・高校・大学への高い合格実績を誇る「Ｚ会の教室」は、この度、新中1生向け資料をご請求いただいた方に、特典動画をプレゼントし、新しいステージへ進む前の不安な気持ちを和らげるお手伝いをいたします。

■キャンペーン概要

キャンペーン名： 新中1生向け春の資料請求キャンペーン

申込受付期間： 2026年1月16日（金）～2026年3月21日（土）

対象： 「Ｚ会の教室」の新中1生向け資料をご請求いただいた方

プレゼント内容： 特別動画

高校受験をする方向けおよび、中高一貫校に通われる方向けの、2種類の動画をご用意しています。

視聴方法： いずれの動画も、お送りする資料に記載の二次元コードよりご視聴いただけます。

■特典動画の内容

Ｚ会の精鋭講師陣が、進学後の学習デザインについて分かりやすく解説します。

1. 高校受験をする新中1生向け

小学校と中学校の勉強の違いに関する疑問と不安を、Ｚ会の教室が解決！

中学からは教科数も増え、英語は本格的な教科学習に、算数は数学になるなど、難度が高くなります。また、定期テスト対策など、初めて取り組むことが増えてきます。

このため、スムーズに中学の学習に対応していけるよう、入学前からの準備が大切。Ｚ会の教室のベテランスタッフが、小学校と中学校の勉強の違いからトップをとり続ける学習の秘訣について、解説します。

2. 中高一貫校へ進学する新中1生向け

Ｚ会の教室が教える、中高一貫6年間の学習デザイン

電車通学など、環境が劇的に変わる中高一貫新中1生。進学する中高一貫校でもよい成績を維持していきたいですよね。

Ｚ会の教室のベテランスタッフが、中高一貫校でどう過ごしていけばよいのか、また、中学受験の勉強でほとんどやってこなかった英語学習と、教科名称が変わる数学について、解説します。

【申込受付期間】

2026年1月16日（金）～2026年3月21日（土）

Ｚ会の教室・新中1生向け 特設サイト（https://www.zkai.co.jp/juku/lp-shinc1/）より資料をご請求ください。

＜本件に関するお問い合わせ＞

「Ｚ会の教室」各教室までお問い合わせください。

https://www.zkai.co.jp/juku/map/