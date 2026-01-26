パナソニック エナジー タイがアジアNo.1を決める「タミヤ ミニ四駆アジアチャレンジ2026」タイ予選の公式電池スポンサーに ～高性能な電池でレース体験を進化、ホビー市場の新領域に参入～

パナソニックグループ左からサイアムタミヤ社長 鈴木 格氏、パナソニック エナジー タイ社長 安西 淳

パナソニック エナジー株式会社の子会社であるパナソニック エナジー タイ株式会社（以下、パナソニック エナジー タイ）は、このたび、「タミヤ ミニ四駆（※）アジアチャレンジ2026」のタイ予選（以下、本イベント）の公式電池スポンサーに決定しました。本イベントは、2026年1月15日から株式会社タミヤのビジネスパートナーであるサイアムタミヤ（Siam Tamiya）が開催しており、高品質なタミヤのミニ四駆に、パナソニックの耐久性と高性能な乾電池を組み合わせ、最高のパフォーマンスを発揮できるレース体験をサポートします。

パナソニック エナジー タイは、同国内で乾電池を製造・販売する唯一の企業として、地域社会に根ざした事業を展開しています。バンコク首都圏を拠点に、乾電池の製造から販売まで一貫して行う垂直統合型の生産体制を確立し、高品質な製品を提供しています。サイアムタミヤは、「ミニ四駆」を代表とするラジコン（以下、RC）カーやプラスチックモデルで有名な株式会社タミヤのタイにおける正規販売代理会社です。本イベントを契機に両社の顧客基盤のシナジーを活かし、サイアムタミヤ直営店でパナソニック製電池の販売開始やSNSやインフルエンサーを活用した共同プロモーション活動など、ブランド認知度を高めるデジタルマーケティングを展開し、乾電池の販売拡大を目指します。

サイアムタミヤ社長の鈴木 格氏は、「タミヤは、優れた品質と正確なスケールディテールのモデルを生み出すことでホビーファンの間で高い評価を得ています。これは『世界一の品質』という株式会社タミヤの理念が製品に反映されているからです。タイは東南アジアの主要市場で、タミヤ製品を取り扱う小売店が多く、サイアムタミヤは2024年度に3万500台以上を販売し、今後も増加が見込まれています。また子どもから大人まで、コレクションやレースを楽しむ熱心なファンが多く、品質にこだわるアマチュアデザイナーやエンジニアもおり、強力なユーザーコミュニティがあります。今回、協業したパナソニックの電池は、信頼性・高性能・長寿命で世界的に認められています。特に長寿命な点は満足度が高く、レース中の調整時間を減らし、ユーザーが競技に集中できるようになります。この協業により、パナソニックが高付加価値のホビー・RCレース市場にも参入したことを喜ばしく思います」と述べました。

パナソニック エナジー タイ社長の安西 淳は「タミヤの顧客層、特にRCやミニ四駆のユーザーは、競技で勝つためにハイパワーかつ安定した電池を求めています。今回、高品質、高性能なパナソニックの電池が『タミヤ ミニ四駆アジアチャレンジ2026（タイ）』で採用され、スポンサーとして参加できることを誇りに思います。今後、両ブランドの認知度とイメージを高めるだけでなく、双方の顧客基盤を活用した共同プロモーション活動を通じて両製品の販売を加速していきます」と話しています。

パナソニック エナジー タイは、高品質・高性能な乾電池の製造だけでなく、2024年3月からタイのセブンイレブンで使用済み乾電池の回収・リサイクルプログラムを実施しています。消費者から電池を回収し、鉄などを金属資源として再利用するサーキュラーエコノミー型ビジネスモデルを構築するなど、環境取り組みを推進しています。今後も強みを補完し合えるパートナーとともに独自の価値を創出し、パナソニック エナジーのミッション「幸せの追求と持続可能な環境が矛盾なく調和した社会の実現。」を目指していきます。

■「タミヤ ミニ四駆アジアチャレンジ2026」

タミヤ主催のアジア地域で開催されるミニ四駆競技会で、2010年代初頭にモデルレースの普及とコミュニティ形成を目的に始まりました。日本、タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシアなどで毎年開催され、各国予選を経て国際大会の出場者が選ばれます。2026年の国際大会は6月にフィリピンで開催されます。

■サイアムタミヤとの共同プロモーション活動

「タミヤ ミニ四駆アジアチャレンジ2026（タイ）」は2026年1月15日から4月末までの間、3期に分けて予選を開催しており、全参加車両にパナソニック製の単3形アルカリ電池が使用されます。パナソニック エナジー タイは、本イベントの公式電池スポンサーとしてタイにおけるブランド認知度向上を図るとともに、サイアムタミヤ直営店でもパナソニック製電池の販売を開始、ホビー市場に参入します。さらに、インフルエンサーを活用したデジタルマーケティングで、レースに使用した電池の感想や各車両モデルのスピードを上げるコツを紹介するコンテンツを発信し、パナソニック製電池の信頼性と魅力を訴求します。

※ミニ四駆は株式会社タミヤの登録商標です。

