SpaceBlastがJAXA宇宙戦略基金「軌道上データセンター構築技術」の実施機関に採択されました

株式会社SpaceBlast

宇宙領域およびデジタル領域におけるコンサルティング・新事業創出サポートならびにメディアコミュニケーション戦略支援を展開する株式会社SpaceBlast（東京都千代田区、代表取締役CEO：堀口真吾）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）に設置された宇宙戦略基金事業（探査等 第二期）において、技術開発テーマ「軌道上データセンター構築技術」の実施機関として採択されたことをお知らせいたします。

■ 採択概要

・技術開発テーマ名： 軌道上データセンター構築技術

・実施機関名（代表機関）： 株式会社SpaceBlast

・研究代表者名： 坂本 佳史

・技術開発課題の名称： 高信頼性エッジコンピューティングによる軌道上データセンターの構築

・技術開発課題の概要： （契約締結・交付決定後にJAXAホームページにて公表）

・関連情報： https://fund.jaxa.jp/techlist/theme2_12/

■ 目的

軌道上におけるデータ処理・通信のハブとなる拠点の実現に向けて、商業宇宙ステーション内や衛星に設置可能な軌道上データセンターを実現するための技術を開発・実証

■ 背景

2030年の国際宇宙ステーション（ISS）運用終了後を見越し、今後、地球低軌道利用サービスの増大や地球観測衛星コンステレーション等、軌道上で生成されるデータが急増することが予想されます。これに対応するためには、軌道上でデータ処理を行い、結果を地上に送信する仕組みである軌道上データセンターを構築することが、効率的で安定した運用に不可欠となります。軌道上データセンターには、高処理能力を持つ強力な高信頼性エッジコンピューティング機能が重要であり、消費電力が大きいプロセッサを効率的に排熱するための熱制御システムや処理データの大容量送受信を可能する光通信ネットワークシステム等の技術開発が必要になります。将来的には、軌道上データセンターの技術を月面での活動におけるデータ処理に応用することが期待されます。

【代表取締役CEO 堀口真吾のコメント】

このたび、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の宇宙戦略基金事業における技術開発テーマ「軌道上データセンター構築技術」において、当社提案を採択いただきましたことを、大変光栄に存じます。関係各位ならびに、本提案に携わっていただいた連携機関・開発パートナーの皆様、そして当社社員に心より御礼申し上げます。

近年、衛星コンステレーションの拡大や宇宙利用の多様化を背景に、軌道上で生まれるデータ量は飛躍的に増加しています。一方で、そのすべてを地上へ伝送し、保管・処理する従来のアプローチでは、運用負荷の増大、遅延、コスト上昇といった課題が顕在化しつつあります。

当社は、宇宙で生まれたデータを宇宙で安全かつ効率的に処理し、必要な価値を、より低コストかつ迅速に、幅広い皆様が活用できる形で地上へ届ける――そのための新しい基盤（インフラ）の実装が不可欠であると考えています。

本技術開発を通じて、軌道上環境を最大限に活用した競争力のあるデータセンター構築技術を確立し、次世代の民間宇宙ステーションや衛星等への搭載を見据えながら、資産負担を抑えた「宇宙版クラウド」事業の創出を目指してまいります。

また本事業の推進にあたっては、宇宙領域・非宇宙領域といった枠組みにとらわれず、産官学の皆様との連携を一層深め、社会実装に向けた技術の確立と実証を着実に進めてまいります。確かな成果をもって「宇宙に価値を」提供するため、挑戦を続け、宇宙産業の変革に貢献していきます。

【株式会社SpaceBlastについて】

株式会社SpaceBlastは「Launching the Future from Space.（宇宙から未来を起動する）」をミッションに掲げ、人類のフロンティアである「宇宙」を起点に社会や私たちの生活にイノベーションを創出します。

国際社会や経済が目まぐるしく複雑に変化している中、宇宙開発・生成AI・Web3・XR・次世代高速通信・先端コンピューティングなどに代表される新たなテクノロジーは大きく変化し、これまでにない発展を遂げています。

このような状況下において私たちは未知の領域に挑戦し続け、異能の融合によって新たな産業を創造するイノベーションの担い手として、宇宙技術開発事業・コンサルティング事業・メディア事業の三位一体による価値を提供していきます。私たちは、今後も「宇宙」を起点とした事業活動を通じて豊かで持続的な未来社会づくりに貢献いたします。

会社名：株式会社SpaceBlast（英文表記：SpaceBlast, Inc.）

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング19階

代表者：代表取締役CEO 堀口真吾

設立：2023年11月

ホームページ：https://spaceblast.co.jp/

事業内容：宇宙領域およびデジタル領域における技術開発・コンサルティング・新事業創出サポート事業ならびにメディア事業

関係会社：株式会社DigitalBlast