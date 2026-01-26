Classiと秋田県立秋田中央高等学校が3年連続共催で「第3回秋田県高校生探究発表会」を開催

Classi株式会社

SchoolTech事業を展開するClassi株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：竹岡 章、以下Classi）は、2026年1月31日（土）に、秋田県立秋田中央高等学校（秋田県秋田市、校長：田口 康）と共催で、「第3回 秋田県 高校生探究発表会」（後援：秋田県教育委員会）を実施いたします。

本発表会は、県内高校生が日頃の探究学習の成果を発表し、学校や学年の枠を越えて学び合う場として、今年で3年連続の開催となります。

■ 実施の背景と狙い

秋田県立秋田中央高等学校では、学校設定科目「躍進」を通じて、「総合的な探究の時間」が制度化される以前から探究活動に取り組み、SSH（スーパーサイエンスハイスクール）指定校として、科学的探究を中心とした実践を積み重ねてきました。一方、Classiは、「子どもの無限の可能性を解き放ち、学びの形を進化させる」というミッションのもと、2022年より学校を越えて探究成果を共有・交流する場づくりに取り組んでいます。

両者は、探究学習を通じて生徒一人ひとりの学びを深めるとともに、秋田県内の高校生が互いに刺激を受け合い、将来に向けた志や協働力を育むことを目的として、本発表会を継続開催してきました。3年目となる今回は、過去最大10校の出場が予定されており、地域により根差した探究の学びの機会となります。

【出場校一覧】

秋田県立秋田北高等学校

秋田県立秋田中央高等学校

秋田県立秋田南高等学校

秋田県立新屋高等学校

秋田県立大館鳳鳴高等学校

秋田県立角館高等学校

聖霊学園高等学校

秋田県立能代松陽高等学校

秋田県立本荘高等学校

秋田県立横手高等学校

※50音順

【プログラム概要】

秋田県内の高校生が参加し、ポスター形式で探究成果の発表および質疑応答を行います。

発表に対しては、秋田県内の博士教員を中心とした有識者によるフィードバックを実施し、生徒の今後の探究活動の深化を支援します。また、参加生徒・教員それぞれの交流会も予定しています。

目的：

・探究活動を通じて、学校を越えて学び合い、視野を広げる機会を創出する

・フィードバックや対話を通じて、主体的に学び続ける力を育む

・将来、地域社会やグローバルな舞台で活躍するための探究心と協働力を育成する

日時：2026年1月31日（土）12:00開場／12:30開式

会場：にぎわい交流館AU

参加対象：秋田県内の高校生

内容：

・ポスター形式による探究成果発表・質疑

・有識者による発表へのフィードバック

・参加生徒・教員それぞれの交流会

主催：秋田県立秋田中央高等学校、Classi株式会社

後援：秋田県教育委員会

【Classi株式会社について】

Classiは、ベネッセグループ傘下企業として＜子どもの無限の可能性を解き放ち、学びの形を進化させる＞をミッションとして掲げ、教育プラットフォーム「Classi」を全国の高校および中高一貫校に提供しています。学校（School）× テクノロジー（Technology）を組み合わせた「SchoolTech」を推進し、生徒一人ひとりが主体的に学ぶ意欲と学び続ける力を先生とともに育んでいけるようサポートしています。

