バレンタイン特別企画　M.O.F. スペシャルコラボレーション

株式会社カルネ・グルモンCARNET GOURMAND COFFRET SPECIAL 2026 “M.O.F. SELECTION” 10,800円（税込）

ヨーロッパをはじめとする世界の国々から、伝統的な製法で高い技術と高品質の商品をお届けする株式会社カルネ・グルモン（本社：東京都港区、代表：粟野忠幸）は、2026年バレンタイン特別企画としてM.O.F. （フランス国家最優秀職人章）受章者三名による限定コフレをご用意いたしました。

ペルティエ、ダロワイヨ、フォション、ピエール・エルメなどのグランメゾンを経て、ルレ・デセール会員でありパティシエ界のレジェンドのひとりであるアルノ―・ラエール、次世代を牽引する存在の イヴァン・シュヴァリエ、祖父、父と三代続いてM.O.F.受章のサラブレッド、グザビエ・ベルジェの 三名から4種類ずつ合計12個入りのコフレです。

1924年に始まったM.O.F. (Meilleur Ouvrier de France)は、フランスの伝統と匠の技を受け継ぐ、 ごくわずかな職人に与えられる称号です。フランス大統領の名のもとにメダルが授与され、受章者のみがトリコロール（三色旗色）襟のついたコックコートを身に着けることができます。また、フランス伝統の代表者だけでなく、自身の知識や技術を次世代に継承していくことが期待されています。今回の夢のコラボレーションは、試験で評価されたたサブレ・アンロベ・ノワール、キャラメルパッション・バニーユ、ボンボン ガナッシュ・ピュアオリジンなど、完璧の追及を成し遂げてきた三名の作品が一つに

なった特別企画です。

商品名：CARNET GOURMAND COFFRET SPECIAL 2026 “M.O.F. SELECTION”

価 格：10,800円（税込）

販 売：銀座三越、日本橋高島屋（1月28日～）阪急うめだ（1月30日～）伊勢丹新宿（1月31日～）

アルノー・ラエール

パリ 18 区、モンマルトルにあるパティスリー & ショコラトリー、アルノー・ラエール。ペルティエ、ダロワイヨ、フォション、ピエール・エルメの元で修行し 1997 年に独立。2007 年に M.O.F.(国家最優秀職人章)を取得し、フランス最高峰のパティシエ協会 「ルレ・デセール」会員でもあるまさにお菓子界のレジェンド。 美食の地ブルターニュ出身の特色を活かし、チョコレート愛好会「C.C.C.」では、最優秀ショコラティエとして選ばれたこともある実力派。

イヴァン・シュヴァリエ

2019 年に若干 28 歳で M.O.F. ショコラティエを受賞。ヴァンサン・ゲルレで長年右腕を勤め、満を持して M.O.F. の試験に挑戦、見事合格となった実力派。正確な技術と独創性にあふれた才能を開花させ、2021 年 8 月にレンヌに念願の自身のブティックを オープン。ナチュラルで洗練されたブランドとしてこれからの若い世代を引っ張っていくショコラティエ。

グザビエ・ベルジェ

フランス南西部にあるタルブにブティック、ラボを構える。タルブはスペイン国境からほど近い、美しいピレネー山脈の袂にある小さな街。グザビエシェフ自身の祖父は M.O.F. グラシエ、父は M.O.F. パティシエという M.O.F. 一家。シェフの人柄がにじみ出るショコラはクラシックで堅実でありながら、新しさへの追及も忘れない。街の代々愛されてきたショコラは、世界のショコラへ羽ばたき始めたばかり。

M.O.F. 受章者三名、各4種類ずつ合計12個入り

商品のご紹介（一部抜粋)

アルノー・ラエール

サブレ・アンロベ・ノワール

サブレがファイナルの試験の課題にありました。サブレがはっきりと主張する味、そしてそこにショコラノワールを全体にコーティングすることで、カリっとした食感を持たせました。 シンプルな材料であるからこそできることをしっかりやるというアイデアからです。これは今までないサブレだという評価をいただきました。

イヴァン・シュヴァリエ

キャラメルパッション・バニーユ

キャラメルが試験のタイトルでした。僕はフルーツが大好きなのですが、香料や酸味料等を使わない100%フルーツで酸味をしっ かり出すキャラメルを作ろうと思いました。それで幼い頃から大好きだったパッションフルーツとバニラを合わせて口の中に入れた瞬間、南の島でのヴァカンスをイメージするようなキャラメルを作りました。

グザビエ・ベルジェ

ボンボン ガナッシュ・ピュアオリジン

このショコラは僕の数あるボンボンの中でも避けては通れない、欠かすことのできないショコラの象徴となるものだと思っています。 ガナッシュがお題だったので大好きなマダガスカル産のピュアオリジンを使い、コンクールの主要テーマであったアールデコ 時代の象徴であるこのモチーフを施しました。

2014年にスタートしたカルネ・グルモンは、ヨーロッパをはじめとする世界の国々から、「食すること」や「つくり手の顔・心が見える商品」を大切にしています。M.O.F.受章者のチョコレートをはじめとする伝統的な製法で高い技術と高品質の商品をお届けしています。

HP: https://www.carnetgourmandjapan.com/

Instagram: https://www.instagram.com/carnetgourmand/

