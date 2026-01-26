1本5役の時短メイク＆天然由来100％のスキンケア処方　多機能コスメブランド『エコリュクス』からBBクリームが発売

株式会社G-Place

株式会社G-Place（本社：京都府長岡京市、代表取締役社長：綾部英寿）は、自社が展開する自然派多機能化粧品ブランド『ecoluxe（エコリュクス）』から、天然由来成分100％のスキンケア処方かつ1本5役で時短メイクができる「ミネラルエッセンスBB（25ml）SPF50+ PA+++」を発売します。

一般発売は2026年3月1日（日）、自社ECサイトでは2026年2月1日（日）より先行発売します。

【ミネラルエッセンスBB販売ページ】https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe/100001391(https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe/100001391)

【エコリュクス紹介サイト】https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe(https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe)

■こだわりポイント１. 天然由来成分100％

ミネラルと美容液成分から作られた天然由来成分100％のBBクリームです。天然由来の美容・保湿成分をたっぷり配合しており、ファンデーションを塗りながらエイジングケア（年齢に応じたケア）も期待できます。

石油系合成界面活性剤／合成ポリマー／合成防腐剤／タール系色素／鉱物油／パラベン／フェノキシエタノール／合成香料／紫外線吸収剤不使用

※皮膚アレルギー試験（パッチテスト）済み

■こだわりポイント２. 1本5役

1本で美容液、保湿クリーム、日焼け止め、化粧下地、ファンデーションがまかなえます。

■こだわりポイント３. ブルーライトカット成分配合

紫外線と同じように肌に影響を与えると言われているPCやスマホから発せられるブルーライトから肌を守るため、酸化セリウムを配合しています。

※SPF50+ PA+++／ブルーライトカット89.9％

◇現代人の肌に必須のブルーライト対策とは？

ブルーライトは可視光線（人の目に見える光）の一つで、紫外線と同じく太陽から発せられるほか、テレビ、パソコン、スマートフォン、LEDライトなどの身近な電子機器からも発せられるため、現代の暮らしでは、昼夜を問わず浴びる機会が多くなっています。

ブルーライトを長時間浴びることで、肌にマイナスの影響があることが指摘されているため、近年では紫外線対策と同じようにブルーライト対策をすることが、美肌維持のために重要であると考えられています。毎日使うベースメイクのアイテムにブルーライトカット成分が配合されていれば、手間なくブルーライト対策ができます。

■こだわりポイント４. お肌の悩みをしっかりカバー

天然由来の成分でありながら、シミやソバカス、毛穴などをしっかりカバーできます。色は1種類のみですが、量を調整することで自分の肌の色になじませることが可能。のびが良く軽い着け心地なので、少量を薄く塗る場合でも重ね塗りする場合でもムラになりにくく、素肌に近い自然で均一な仕上がりにすることができます。

紫外線が強くなる春過ぎから、汗や皮脂でメイクが崩れやすい夏、そして空気が乾燥する秋から冬にかけてと、一年を通してお使いいただけます。

■こだわりポイント５. 石鹸洗顔でオフできる

石油系成分不使用のため特別なクレンジングは不要で、通常の石鹸洗顔のみで簡単に、お肌への負担を抑えてメイクオフできます。

■こんな人におすすめ

・メイクに時間をかけたくない、面倒に感じる人

・ベースメイクを1本でシンプルに済ませたい人

・ファンデーションの厚塗り感が苦手で、自然な素肌感を大切にしたい人

・在宅ワークの日に

・初めてメイクをする学生や社会人の方

・肌への負担を抑えたいと考えている

＜製品概要＞

ブランド名：ecoluxe（エコリュクス）

製品名：ミネラルエッセンスBB（25ml）SPF50+ PA+++

製品価格：2,600円（税込2,860円）

発売日：2026年3月1日（日）一般発売

先行発売日：2026年2月1日（日）※自社直営のEC全店が先行発売の対象です

商品紹介サイト：https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe/100001391(https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe/100001391)

■先行発売EC店舗一覧

◇Naturias（ナチュリアス）本店 https://www.naturias.jp/(https://www.naturias.jp/)

◇楽天市場 Naturias（ナチュリアス） https://www.rakuten.co.jp/greenpacks/(https://www.rakuten.co.jp/greenpacks/)

◇Yahoo! ショッピング https://shopping.geocities.jp/ecomarche/(https://shopping.geocities.jp/ecomarche/)

◇Amazon https://www.amazon.co.jp/s?me=A2DNR98AIP7T85&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A2DNR98AIP7T85&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

■ブランド紹介 自然の恵みを活かした多機能コスメ『ecoluxe（エコリュクス）』

ecoluxe（エコリュクス）は、大自然の恵みをたくさん浴びて育った植物が本来持っている力を惜しみなく使った自然派多機能化粧品ブランドです。天然由来成分100％にこだわるとともに、多機能性を重視し、時間やコストを節約しながらも、高い効果を実感できる製品を提供します。

【ブランド紹介・商品販売サイト】 https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe(https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe)

＜株式会社G-Placeについて＞

1968年に「日本グリーンパックス」として事業をスタート。2019年5月、創業50周年を機に現社名に変更しました。「アイディアで未来をつくる、創造総合商社」を掲げ、さまざまな分野で独自性のある商品やサービスを提供しています。創業から一貫して、全国自治体のごみ減量を支援する事業を柱にしており、現在では、高所安全対策製品や再生樹脂製品の販売、天然由来成分にこだわったオリジナルの化粧品や雑貨類の企画・販売、海外家電製品の輸入販売なども行っています。海外にも拠点を設け、積極的に事業を展開中です。

2020年からは当社の株の100％を一般財団法人辻・山中財団（辻は正式には一点しんにょう）が保有する体制に移行しており、当社の得た収益の一部は配当金として財団に支払われたのち、社会に対し意義のある事業に寄付される仕組みになっています。

辻・山中財団公式HP https://www.tsuji-yamanaka-zaidan.jp(https://www.tsuji-yamanaka-zaidan.jp)

【会社概要】

商号：株式会社G-Place （読み：ジープレイス）

所在地：〒617-0835 京都府長岡京市城の里10-9

創業／設立：1968年5月7日／1969年5月16日

代表取締役社長：綾部英寿

公式HP：https://g-place.co.jp(https://g-place.co.jp)

【製品の取り扱いに関するお問い合わせ先】

株式会社G-Place

ライフスタイル事業グループ

Email：contact@g-place.co.jp