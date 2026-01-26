ファッションサブスク「アナザーアドレス」主催 ／ファッションデザインコンテスト『roop Award 2025-2026』第一次審査通過者決定！プロ部門、学生/アマチュア部門 各8名選出

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” が主催する、ファッションデザインコンテスト『roop Award 2025-2026』の第一次投票審査を実施し、プロ部門の第二次審査、学生/アマチュア部門の最終審査にお進みいただく16名（プロ部門、学生/アマチュア部門 各8名)が決定いたしました。

プロ部門の第二次審査は、大丸松坂屋百貨店東京店、神戸店、名古屋店の3店舗にて店頭投票審査を

2026年2月4日（水）より順次開催いたします。

▶「roop Award 2025-2026」特設ページ：https://www.anotheraddress.jp/roop (https://www.anotheraddress.jp/roop)

第一次審査通過者について<プロ部門＞

プロ部門では、「roop Award 2025-2026」特設サイトでの第一次審査投票結果および

AnotherADdressバイヤーによる審査を経て、第二次審査へ進出する上位8名を選出いたしました。

第一次審査通過者について<学生/アマチュア部門>

学生/アマチュア部門では、「roop Award 2025-2026」特設サイトでの第一次審査投票結果および

AnotherADdressバイヤーによる審査を経て、最終審査へ進出する上位8名を選出いたしました。

今後のスケジュール

■プロ部門

<第二次審査(店頭投票審査) >

2026年2月4日(水)～8日(日) 大丸東京店 1階 有楽町側 南入口

2026年2月15日(日)～17日(火) 大丸神戸店 1階 東エスカレーター横メインステージ

2026年2月20日(金)～24日(火) 松坂屋名古屋店 本館4階 北館連絡通路前

プロ部門は、第二次審査の店頭投票審査へ。

第一次審査を通過したプロ部門上位8名の作品を大丸松坂屋百貨店の店頭にて展示します。店頭では、実際に作品をご覧いただき、気に入ったブランドへ1人1票ご投票いただけます。上位3名（予定）が最終審査へ進みます。

<最終審査(ショープレゼン、審査員投票審査) >

2026年3月22日(日)予定。

審査員による審査のうえ各賞を決定。

2026年春頃 AnotherADdressサイトにてレンタル開始予定 。



■学生/アマチュア部門

<最終審査(ショープレゼン、審査員投票審査) >

2026年3月22日(日)予定。

ショープレゼン・審査員による審査のうえ各賞を決定。

2026年春頃 AnotherADdressサイトにてレンタル開始予定。

問い合わせ先

株式会社大丸松坂屋百貨店 アナザーアドレス担当（田端、古暮、高田） roop_award@anotheraddress.jp