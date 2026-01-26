Wi-Fi 7対応デュアルバンドルーター「WSR6500BE6P-BK」が至高の逸品を集めた祭典「Picky′sアワード」にて受賞

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）が製造・販売する、Wi-Fi 7に対応するデュアルバンドWi-Fiルータープレミアムモデル「WSR6500BE6P-BK」が、「こだわり楽しむ、モノ選び」をコンセプトに、あなたのライフスタイルに寄り添う商品を日々調査するPicky's編集部が1年を通じて出会った至高の逸品を集めた祭典「Picky'sアワード 2025（主催：株式会社FUNDiT）」の「PC・周辺機器 ルーター部門」にて受賞しました。

Picky’s編集部コメント

圧倒的な通信速度を実現する次世代Wi-Fi 7ルーター。バッファローWSR6500BE6P-BKは、2.4GHz帯で最大688Mbps、5GHz帯で最大5764Mbpsの高速通信ができるプレミアムモデルです。複数帯域を同時利用するMLO機能により、多数のデバイスを接続しても低遅延で安定した通信が可能。2.5Gbps対応のWANポートで光回線の性能を余すことなく発揮します。さらに、Wi-Fi EasyMesh対応でメッシュネットワーク構築も容易。セキュリティ機能「ネット脅威ブロッカー2」も標準装備し、家族の安全なネット環境を守ります。2万円以内のミドルレンジ価格で最新技術を体験したい方に最適な一台です！

本商品の特長

Picky’sアワード 2025 :https://picky-s.jp/pickys-award-2025/

・Wi-Fi 7に対応した、5GHz/2.4GHz 2つの周波数帯での通信を実現

・ワイドバンド5GHz(160MHz)に対応、動画配信もサクサク

・Wi-Fi通信の高速化・安定化に有効な、Wi-Fi 7の新機能「MLO（Multi-Link Operation）」に対応

・高速回線を活かす最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを搭載

・手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応

・無料のスマートフォンアプリ「AirStationアプリ」により簡単セットアップが可能

・家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」搭載

※詳細は商品ページをご確認ください。

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr6500be6p-bk.html受賞歴 :https://www.buffalo.jp/company/history/award.html

※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。

※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている価格は、希望小売価格です。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.