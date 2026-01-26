アゴダ、旧正月（春節）旅行で人気のアジア旅行先ランキングを発表

Agoda International Japan 株式会社

デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Omri Morgenshtern）は、旧正月（春節）期間の旅行におけるアジアの人気旅行先ランキングを、宿泊施設の検索データに基づき発表しました。本ランキングでは、東京（日本）が引き続き首位を維持し、バンコク（タイ）が2位、台北（台湾）が初めてトップ3入りを果たしました。

本データは、2026年の旧正月期間の宿泊を対象に、2025年12月の検索数を前年同時期（2024年12月）と比較したものです。4位には大阪（日本）、5位にはソウル（韓国）がランクインし、福岡（日本）は6位となりました。また、クアラルンプール（マレーシア）が7位で初登場し、札幌（日本）は1つ順位を下げて8位に。シンガポールと香港も引き続き高い人気を維持し、トップ10を締めくくっています。

2026年は「午年」にあたり、エネルギーや躍動、冒険を象徴する年とされています。旧正月は、新たな始まりと春の訪れを祝う特別な時期であり、家族や大切な人と再会するとともに、新しい体験や旅に出る絶好の機会です。慣れ親しんだ場所を再訪する旅から、海外への新たな挑戦まで、自己発見の旅を楽しむタイミングとしても注目されています。

猪飼 匡（Agoda International Japan シニアカントリーディレクター）コメント

旧正月は、特に「午年」において、冒険心や新たな発見を象徴する特別なシーズンです。アジアで一年の中でも旅行需要が最も高まるこの時期に、定番の人気都市に加え、新しい体験への関心も広がっているのは非常に興味深い傾向といえるでしょう。活気あふれる東京の街並みから、ダイナミックな都市エネルギーを感じられるシンガポールまで、アゴダは魅力的なプランとともに、旅行者の皆さまが心に残る旧正月の旅を実現できるようサポートしてまいります。

旧正月の旅行を計画する旅行者は、600万件以上の宿泊施設、13万以上の航空路線、30万件を超えるアクティビティを揃えるアゴダの幅広いラインアップを活用することで、理想の旅を実現できます。 2月14日～28日に開催されるアゴダの「メガセール」では、ホテル予約が最大60％オフとなるほか、2月17日には最大70％オフのフラッシュセールを実施予定です。さらに、航空券やアクティビティを対象とした限定特典も提供されます。アゴダVIP会員は、2月10日～13日の期間中、セールへの先行アクセスが可能です。最新のキャンペーン情報は、Agodaアプリまたは agoda.com/deals にて確認できます。

データについて

本データは、2025年12月1日～12月25日に生成された検索データ（2026年2月14日～2月18日の宿泊対象）を、2024年12月1日～12月25日に生成された検索データ（2025年1月29日～2月2日の旧正月期間の宿泊対象）と比較したものです。

