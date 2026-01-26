シーベース、健康優良企業として「銀の認定」を2年連続で取得

株式会社シーベース

「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」をミッションに掲げるHRサーベイクラウドサービスの株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、健康保険組合連合会東京連合会より、2026年1月1日付で、健康優良企業「銀の認定」を授与されたことをお知らせいたします。認定は2年連続となります。

※画像は取得時の認定証です

当社は、企業全体で健康経営・健康づくりに取り組む「健康企業宣言」を行い、全社員の健康づくりのための環境の整備やさまざまな取り組みを実施してまいりました。2024年に引き続き、2025年も連続で「銀の認定」をいただけたことは大変光栄であり、今後とも健康経営・健康企業としての取り組みを推進してまいります。

健康優良企業としての取り組み

・健康診断の受診率約9割

・要再検査社員へのフォローや次回受診時のオプション推奨

・事務局/社員間の双方向の情報発信（Slackチャンネルでの健康管理情報発信など）

・毎月の歩数チャレンジと上位者の表彰

健康経営・健康企業宣言について

健康企業宣言とは、健康優良企業「銀の認定」「金の認定」を目指して、企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言することです。

引用元：https://www.kprt.jp/contents/health/

シーベースは今後も、企業全体で健康推進に積極的に取り組み、社員のエンゲージメントおよび提供価値の向上を目指してまいります。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

https://www.cbase.co.jp/



企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供