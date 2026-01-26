【大阪】グルテンフリー＆ヴィーガン＆五葷不使用のラーメン専門店「MERCY Vegan Ramen 博労町店」がオープン

イージーリンク株式会社博労町店のメニュー（一部）

イージーリンク株式会社（所在地：奈良県斑鳩町、代表：欠端富見男）は、プロデュースを手がけるヴィーガンラーメン専門店「MERCY Vegan Ramen 博労町店」のグランドオープンについてお知らせいたします。本店舗は、株式会社BlueYellowが運営し、2026年1月29日（木）に大阪市中央区博労町で開業します。なお、本店舗は「MERCY Vegan Factory」のフランチャイズ2号店です。

MERCY Vegan Ramen 博労町店とは

「ラーメンは好きだけれど、健康が気になる……」

「アレルギーがあり、外食の選択肢が限られてしまう……」

そんな声に応えるために誕生したのが、グルテンフリーかつ動物性原材料不使用のラーメン専門店「MERCY Vegan Ramen 博労町店」です。

提供するメニューはすべて植物性100％で五葷不使用。動物性食材を使用せず、体にやさしく、それでいて満足感のある味わいを追求しています。また、ラーメンのほかにも、多彩なヴィーガンメニューを安心してお楽しみいただけます。

監修を手がけるのは、世界最大級のヴィーガン・ベジタリアン対応レストラン検索サイト「Happy Cow」にて大阪1位＆最高評価を獲得し、Google口コミでも星4.8の高評価を誇る「MERCY Vegan Factory」。百貨店や駅ナカなどへの出店実績も多数あり、確かな味と信頼性を背景に、新しい食のスタイルを提案します。

メニュー紹介

◆薬膳豆乳担々麺 2,200円（税込）

◆トマトラーメン 1,980円（税込）

◆塩ラーメン 1,650円（税込）

都会の喧騒を離れた、落ち着いた店内空間

本店舗は、大阪メトロ中央線「堺筋本町駅」から徒歩6分、長堀鶴見緑地線「松屋町駅」から徒歩8分。モンゴル領事館が入るビルの1階に位置しています。

都会の喧騒から少し離れた立地で、落ち着いた雰囲気の店内。ゆったりとした空間の中で、心も体もリラックスしながらお食事をお楽しみいただけます。

博労町店 内装博労町店 外観

店舗概要

■店名／MERCY Vegan Ramen 博労町店

■住所／大阪市中央区博労町1-4-10 博労町エステートビル1F

■アクセス／大阪メトロ中央線 堺筋本町駅から徒歩6分／長堀鶴見緑地線 松屋町駅から徒歩8分

■営業時間／11:00～22:00（21:15キッチンクローズ）

■定休日／水曜

■開店日／2026年1月29日（木）

【公式Instagramアカウント】

https://www.instagram.com/mercyveganramen/

【MERCY Vegan Factory 公式Instagramアカウント】

https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/

【MERCY Vegan Factory 公式ウェブサイト】

https://www.mercy-vegan.jp/

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。美味しさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/