「アサヒスタイルバランス」無糖フレーバーラインアップを拡充

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、“アルコール分0.00％”“カロリーゼロ※1”“糖類ゼロ※1”でお酒気分を楽しめるノンアルコールのカクテルテイスト飲料※2の「アサヒスタイルバランス」ブランドから、飲食店向けの「無糖レモンサワーノンアルコール」を3月3日に発売します。また「⻝生活サポート無糖ジンサワーノンアルコール」を3月31日に発売し、無糖フレーバーのラインアップを拡充します。

『アサヒスタイルバランス無糖レモンサワーノンアルコール』は、昨年２月に発売した『アサヒスタイルバランス食生活サポート無糖レモンサワーノンアルコール』の飲食店向け商品です。機能性表示食品ではありませんが、ビタミンＣを配合しています。グラスに注ぐだけで提供できる200ml缶で展開します。

『アサヒスタイルバランス⻝生活サポート無糖ジンサワーノンアルコール』は、食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能が報告されている難消化性デキストリン（食物繊維）を配合した機能性表示食品です。無糖ならではの甘くない、すっきりクリアな味わいと、爽やかな柑橘とジンの風味が楽しめます。

「スタイルバランス」は、ブランドメッセージとして「いいことよくばるノンアル」を掲げています。お酒を飲んだ気分を楽しめる味わい、豊富なフレーバー、機能性表示食品ならではのサポート機能を強みに販売を拡大し、2021年からノンアルコールチューハイ・カクテルテイスト市場で売上金額No.1※3ブランドとなっています。今回新たに無糖フレーバーの２商品をラインアップに加えることで、どんな食事にも合わせやすい甘くない味わいを求める声に応え、さまざまなシーンでカクテルテイスト飲料を楽しむ機会を広げます。

アサヒビールは、飲む人も飲まない人もお互いが尊重し合える社会の実現を目指し「スマートドリンキング（飲み方の多様性）」を提唱しています。本商品を通じてお客さまに多様な選択肢を提案し、グループ理念“Asahi Group Philosophy”で掲げる「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」の実現を目指します。

【商品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1447_1_172dbc0931a2f5081dfa2a6d6ae34c58.jpg?v=202601260551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1447_2_cfdc39f77753411d6ac74bc22c5e3a4b.jpg?v=202601260551 ]

※1:食品表示基準による

※2:ノンアルコールでサワーやカクテルのような味わいを楽しめる飲料の総称

※3:インテージSRI+ ノンアルコール飲料(チューハイ・カクテル・ワイン・梅酒・焼酎・その他テイスト）市場2021年1月1日～2025年12月31日、累計販売金額7業態計（SM・CVS・酒DS・一般酒販店・業務用酒販店・DRUG・ホームセンター計）「スタイルバランス」は「アサヒスタイルバランス食生活サポートハイボールノンアルコール」等の合算

■20歳以上の方の飲用を想定して開発しました。

■「アサヒスタイルバランス」ブランドサイト：https://www.asahibeer.co.jp/k_hyoji/stylebalance/

■「スマートドリンキング」サイト： https://www.asahibeer.co.jp/smartdrinking/

■機能性表示

【食生活サポート】

本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリンには食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。

■機能性表示食品について

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られ

た科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

・本品は、医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。