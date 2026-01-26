＼ 仕事にゲームに無双しまくり！？ ／KOBELCO独自素材「金のユーグレナ(R)」入り 「忍者めし無双」シリーズ第三弾、エナジードリンク味！～UHA味覚糖株式会社より全国のコンビニにて発売開始～

株式会社神鋼環境ソリューション

株式会社神鋼環境ソリューション（本社：神戸市中央区、代表取締役社長：奥村英樹）が開発した独自素材「金のユーグレナ(R)」が配合された「忍者めし無双 エナジードリンク」が、UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：山田泰正）から、2026年1月26日（月）より全国のコンビニエンスストアにて発売開始となりました。

■商品特徴

素材の旨味を閉じ込めたハード食感で人気の「忍者めし」より、新味「忍者めし無双 エナジードリンク」が新発売。噛みしめるごとに爽快なエナジードリンクの味が口の中に広がります。第三弾では、さらに無双を追求し「金のユーグレナ」に加えマグネシウムを配合。また、手が汚れないのでゲームのお供にぴったり。パッケージは、e-スポーツの世界観を踏襲したデザインと、今トレンドでもあるVR をしている忍者のデザインの2種類。

商品概要】

◆ 商品名 忍者めし無双 エナジードリンク

◆ 内容量 20g

◆ 発売日 2026年1月26日（月）より順次

※地域・店舗により、発売日が異なる場合あり。

◆ 発売場所 全国のコンビニエンスストア

※お取り扱いのない店舗あり。

◆ 価格 オープン価格

■忍者めしブランド

「忍者めし」は、忍者にとっての携帯食であった「兵糧丸」をコンセプトに日々、ストレスや時間に追われている現代忍者のために開発されました。現代版忍者食である「忍者めし」は素材の旨味を閉じ込めたハード食感で噛みごたえのあるグミです。よく噛むことで満腹感を得られるため、小腹満たしにも最適です。巨峰味やラムネ味などのラインナップを展開しています。シリーズとして忍者めしのハードな食感はそのままにグミの形が「∞」型の「忍者めし鋼」も発売中。そのまま噛んだり、折りたたんで噛んだり、無限大の噛み方をお楽しみいただけます。

＜忍者めしブランドサイト＞

https://www.uha-mikakuto.co.jp/ninjameshi/

■金のユーグレナ(R)

当社が機能性を発見した新しいユーグレナ（EOD-1株）。ビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸など50種以上の栄養素を持ちます。特に、元気成分「パラミロン」の含有率は一般的なユーグレナに比べ圧倒的に多く、70%を超えます。その特長から、世界15ヵ国以上で特許を取得しています。（国内特許番号：特許第６３２９９４０号）

今後も原料販売を中心に、金のユーグレナの拡販をいたします。

「金のユーグレナ」に関する詳しい情報： https://eod1-paramylon.com/gold-euglena/(https://eod1-paramylon.com/gold-euglena/)

金のユーグレナ(R) 原料粉末