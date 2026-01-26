💗2月はジェラフルがアツい！限定クレープ発売＆新店舗オープンのお知らせ

株式会社ジェラフル

💗2月限定クレープ【ダブルハートクレープ】発売

クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、2月限定で

「ダブルハートクレープ」（一部店舗限定）を販売いたします。

「ダブルハートクレープ」

・ストロベリーホイップにダブルのハートいちごをトッピング

・いちごプチシュー＆生チョコのアレンジ

見た目も味もバレンタインを楽しめる期間限定クレープです。

この時期だけの特別なスイーツをぜひお楽しみください。

【新店舗情報】

🆕2026年2月20日（金）

ジェラフルイオン清水店（静岡県静岡市清水区）新規オープン

静岡県にジェラフル2店舗目となる新店舗が誕生！

オープン2日間（2月20日、2月21日）限定でタピオカ2倍増量無料キャンペーンを実施する予定です。

地元の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。

【2月のスケジュールまとめ】

2月1日 バレンタインメニュー発売

2月20日 イオン清水店 新規オープン

💗この冬はジェラフルでバレンタイン気分を！

限定クレープ、新店舗と、2月のジェラフルは冬でもホットな話題で盛りだくさん！

詳細は店舗公式インスタでご確認下さい。

皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◇現在、「フランチャイズの窓口」に

当社クレープFC事業概要掲載しており問い合わせを多数頂いております。

サイトから資料請求も可能ですので、

ぜひ「フランチャイズの窓口」のサイトでFC加盟を御検討ください。

説明会も365日随時開催しております。

ZOOM説明会にてお話しいたします。

↓↓↓ご予約はこちらから↓↓↓

https://mail.omc9.com/l/03DHmT/VMlnxZIM/

お急ぎの方は代表吉田宛へ直接ご連絡も可能です！

【連絡先】

PHONE/07054666341

Mail/gelafru@msn.com

いつでもご連絡下さい。お待ちしております。