💗2月はジェラフルがアツい！限定クレープ発売＆新店舗オープンのお知らせ
💗2月限定クレープ【ダブルハートクレープ】発売
クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、2月限定で
「ダブルハートクレープ」（一部店舗限定）を販売いたします。
「ダブルハートクレープ」
・ストロベリーホイップにダブルのハートいちごをトッピング
・いちごプチシュー＆生チョコのアレンジ
見た目も味もバレンタインを楽しめる期間限定クレープです。
この時期だけの特別なスイーツをぜひお楽しみください。
【新店舗情報】
🆕2026年2月20日（金）
ジェラフルイオン清水店（静岡県静岡市清水区）新規オープン
静岡県にジェラフル2店舗目となる新店舗が誕生！
オープン2日間（2月20日、2月21日）限定でタピオカ2倍増量無料キャンペーンを実施する予定です。
地元の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。
【2月のスケジュールまとめ】
2月1日 バレンタインメニュー発売
2月20日 イオン清水店 新規オープン
💗この冬はジェラフルでバレンタイン気分を！
限定クレープ、新店舗と、2月のジェラフルは冬でもホットな話題で盛りだくさん！
詳細は店舗公式インスタでご確認下さい。
皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◇現在、「フランチャイズの窓口」に
当社クレープFC事業概要掲載しており問い合わせを多数頂いております。
サイトから資料請求も可能ですので、
ぜひ「フランチャイズの窓口」のサイトでFC加盟を御検討ください。
説明会も365日随時開催しております。
ZOOM説明会にてお話しいたします。
↓↓↓ご予約はこちらから↓↓↓
https://mail.omc9.com/l/03DHmT/VMlnxZIM/
お急ぎの方は代表吉田宛へ直接ご連絡も可能です！
【連絡先】
PHONE/07054666341
Mail/gelafru@msn.com
いつでもご連絡下さい。お待ちしております。