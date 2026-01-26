💗2月はジェラフルがアツい！限定クレープ発売＆新店舗オープンのお知らせ

写真拡大 (全5枚)

株式会社ジェラフル

💗2月限定クレープ【ダブルハートクレープ】発売




クレープ＆タピオカ専門店 ジェラフル では、2月限定で
「ダブルハートクレープ」（一部店舗限定）を販売いたします。




「ダブルハートクレープ」

・ストロベリーホイップにダブルのハートいちごをトッピング


・いちごプチシュー＆生チョコのアレンジ


見た目も味もバレンタインを楽しめる期間限定クレープです。


この時期だけの特別なスイーツをぜひお楽しみください。






【新店舗情報】


🆕2026年2月20日（金）


ジェラフルイオン清水店（静岡県静岡市清水区）新規オープン


静岡県にジェラフル2店舗目となる新店舗が誕生！


オープン2日間（2月20日、2月21日）限定でタピオカ2倍増量無料キャンペーンを実施する予定です。


地元の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。




















【2月のスケジュールまとめ】


2月1日　 バレンタインメニュー発売


2月20日　イオン清水店 新規オープン



💗この冬はジェラフルでバレンタイン気分を！


限定クレープ、新店舗と、2月のジェラフルは冬でもホットな話題で盛りだくさん！


詳細は店舗公式インスタでご確認下さい。
皆さまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。


