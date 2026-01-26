OKUMA TECH、大熊町発企業としてJ-Startup TOHOKU初選定

OKUMA TECH株式会社

2026年1月26日、OKUMA TECH株式会社（本社：福島県双葉郡大熊町、代表取締役：李 顕一）は、大熊町生まれの企業として初めて、J-Startup TOHOKUに選定されたことを発表します。大熊町で誕生した企業として、全国版J-Startup含めて初めてのことになります。今回新たに追加された7社で44社が選定されていますが、J-Startup TOHOKUではOKUMA TECHが初の水素ベンチャーとなります。

J-Startup TOHOKUとは

2018年から始まった経済産業省のスタートアップ支援プログラム「J-Startup」の東北地域版として、東北6県の有望なスタートアップを選定、集中支援する取り組みです。自治体、支援機関、金融機関、企業が連携し、事業成長や全国、海外展開を後押しします。東北地域におけるイノベーション創出や産業競争力強化を目的としています。

公式選定情報：tohoku.meti.go.jp/s_shinki/topics/260115.html



OKUMA TECHは、2021年の創業以来、重量輸送のための水素燃料電池ドローン、水素ステーション用減圧装置、国産セルスタック、小型の可搬式水素燃料発電装置、小型の水素製造装置などを次々と研究開発してきました。また、福島県およびエネルギーエージェンシーふくしまの協力により、福島県浜通り地域発の「小さな水素社会」の構築を目指す産学官連携組織の立ち上げと運営も行っています。

今回のJ-Startup TOHOKUの選定では、「従来型の液化水素製造技術、運搬、貯蔵、そして高圧ガス水素運用で直面しているさまざまな課題を解消するための、粉体水素キャリアの研究開発およびその事業化」を評価されました。当社は、さらなる技術革新と、福島発、日本発での世界的先端エネルギー事業開発を邁進して参ります。

この選定にあたり、OKUMA TECHの李顕一代表は、「大熊町から世界ベンチャーを誕生させる思いで創業し、いよいよその準備年として位置付けた2026年の始まりに、当社がもっとも望んでいた制度に選定いただき世界展開を加速できることに、深く感謝申し上げます」とコメントしました。



また、大熊町の吉田淳町長は、「本日、町長室において中央産業拠点への立地協定を締結させていただきました。OKUMA TECHは、大熊インキュベーションセンターからスタートし、CREVAおおくまに移転し、そしていま中央産業拠点で工場をつくる。大熊町が理想としていたモデルです。」とコメントしました。



また、福島県次世代産業課の永井主幹は、「福島県としては、水素産業の推進に力を入れている。その中でもOKUMA TECHと取り組む小さな水素社会構築は重要なもの。J-Startup TOHOKUに選定されたことは県としても喜ばしい。」とコメントしました。

2026年1月26日 大熊町での記者会見写真



◼︎ 水素の未来へ：OKUMA TECHのビジョン

OKUMA TECH（旧 OKUMA DRONE）は、「地元から未来をつくる」という理念のもと、小型水素製造装置・可搬式水素発電装置・粉体水素関連装置・エネルギーマネジメントソリューションなど、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた製品開発を進めております。

今後も地域発の技術力と機動力を活かし、「小さな水素社会」の全国展開に向けた事業を、拡大してまいります。



■OKUMA TECH について

OKUMA TECHは、福島県大熊町インキュベーションセンターからスタートし、国内をはじめ東南アジアなどグローバルに活動するベンチャー企業です。水素燃料電池セルスタックの開発、水素燃料電池を活用した可搬式発電装置やドローンの研究開発、粉体水素を用いた次世代型水素貯蔵技術の開発、特殊用途の産業用ドローンやロボット技術の研究開発、自動運航管理システムの開発、ドローンソリューションのコンサルティングサービス、脱炭素・再生可能エネルギーに関する事業およびコンサルティングを提供し、技術革新を通じて社会課題の解決を実現します。



・設立：2021年4月1日

・事業内容：水素燃料電池セルスタックの開発、水素燃料電池を活用したドローンの研究開発、産業用特殊ドローンの研究開発、自動運航管理システムの開発、ドローンを活用した社会課題解決サービス事業、ドローンソリューションにおけるコンサルティング、脱炭素・再生可能エネルギーに関する事業およびコンサルティング サービス

・大熊オフィス：〒979-1308 福島県双葉郡大熊町下野上大野116-5 CREVAおおくま内

・東京営業所：東京都千代田区外神田6-5-4 偕楽ビル5階 和興テクノ内

・マレーシアオフィス：No.6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia

・代表取締役：李 顕一

・URL：https://okumatech.com/