茨城のeスポーツチーム″AREA310″のドラ右選手が大乱闘スマッシュブラザーズの競技シーンにおける世界ランクにて1位

株式会社アプリシエイト

茨城県から発足したeスポーツチーム「AREA310」の大乱闘スマッシュブラザーズ（以下、スマブラ）部門に所属するドラ右選手が、競技シーンにおける世界ランクである「UltRank」にて、2025年世界1位を獲得しました。



「UltRank」（旧LumiRank）は、世界各地で開催されるオフライン大会の成績をもとに算出される、スマブラ競技シーンを代表するプレイヤーランキングです。

ドラ右選手は、2025年上半期の中間発表で1位に輝き、その後も安定した成績を残し続け、勢いを落とすことなく通年ランキングでもトップの座を守り抜きました。

そして同時に、世界ランク1位の史上最年少記録となりました。

https://medium.com/@ultrankssb/ultrank-2025-10-1-2819c273db35

日頃よりドラ右選手ならびにAREA310を応援してくださっているファンの皆様に、心より感謝申し上げます。

皆様からの温かいご声援が、選手の挑戦を支える大きな力となっています。

今後とも変わらぬ応援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

■ドラ右（AREA310 スマブラ部門）

兵庫県出身、16歳の若手プレイヤー。

2023年8月、AREA310スマブラ部門発足と同時に加入。

2025年は初めての海外大会優勝、国内最大規模の大会では16連敗していたミーヤー選手に初勝利を収めて優勝、さらに日本eスポーツアワード U18部門受賞など、ドラ右選手にとって大きな飛躍の年となりました。

X：https://x.com/doramigi_1008

＜2025年の主な実績＞

・世界ランク LumiRank（現UltRank）：2025年 1位

・日本eスポーツアワード2025：Under18 eスポーツプレイヤー部門 受賞

・LVL UP EXPO 2025（アメリカ/ラスベガス）：優勝

・篝火#14：優勝

・Supernova 2025（アメリカ/シャンティリー）：準優勝

・Riptide 2025（アメリカ/サンダスキー）：準優勝

・篝火#13：5位タイ

・マエスマ'TOP#1：準優勝

■AREA310

茨城県を拠点とするeスポーツチーム。

2022年2月22日に、eFootball部門のちょぶりが代表となり発足した。

「茨城から世界へ」のスローガンを掲げ、世界の舞台で戦うチームを目指しながら、

eスポーツを通じた地域の活性化、DX人財の育成に力を入れている。

HP：https://area310-gg.com/

X：https://x.com/AREA310_GG

YouTube：https://www.youtube.com/@AREA310_GG

＜スポンサー募集中＞

AREA310では活動をご支援いただける企業・団体様を募集しております。

興味のある企業・団体様がいらっしゃいましたら、ご連絡いただけますと幸いです。

チームの詳細や、ご支援に対するメリット等についてご説明いたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。

■お問い合わせ

AREA310（株式会社アプリシエイト）

担当者：鶴見 佑希

MAIL：esports@all-appreciate.com

TEL：029-350-1730