三重県三重郡菰野町と大和ハウス工業が「災害時における支援協力に関する協定書」を締結(ニュースリリース)

菰野町（町長：諸岡高幸）と大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大友浩嗣、以下「大和ハウス工業」）は、町内にある大和ハウス工業三重工場を、地震や風水害などの災害時に支援施設として活用するため、2026年1月26日、「災害時における支援協力に関する協定書」を締結しました。

【締結式の様子】左：菰野町長 諸岡高幸 右：大和ハウス工業三重工場長 杉野真吾

１．協定の目的

菰野町はこれまで、地域活性化や医療・健康、災害対応といった分野で、自治体・企業・団体などと連携協定を締結し、地域の発展と安心して暮らせるまちづくりを推進してきました。

このたび、菰野町と大和ハウス工業は、地震や風水害などの災害発生時に、三重工場の土地および建物の一部を、避難場所や支援物資の一時保管場所として使用するため、「災害時における支援協力に関する協定書」を締結することとなりました。

■協定内容

(1)大和ハウス工業三重工場が所有する施設、設備、物資を菰野町が行う被災者支援の業務に可能な範囲で提供すること。また、三重工場の施設における避難者の支援について菰野町から支援要請があった際は、可能な範囲で協力するよう努める。

(2)三重工場が所有する工場等の施設を、菰野町の災害救援物資の一時保管施設として可能な範囲で提供すること。

(3)その他、災害時の応急対策等に関し協議し定める事項。

２．締結日

2026年1月26日（月）

※同日、菰野町役場において、締結式を開催しました。

３．大和ハウス工業三重工場概要

名称 ：大和ハウス工業三重工場

所在地：三重県三重郡菰野町大字竹成字高原3997番地の1

敷地面積：290,447平方メートル

延床面積：142,546平方メートル

事業内容：住宅系部材の生産、部材の現場搬送

出荷エリア：中部エリア、北陸エリア

