レーベンサロン池袋「ミライ人間洗濯機」初お披露目会実施のお知らせ

株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、「2025大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン」の話題コンテンツ「ミライ人間洗濯機」を東京都豊島区の「レーベンサロン池袋」に導入し、1月22日、藤本美貴さんと庄司智春さんをゲストにお迎えし、「ミライ人間洗濯機」初お披露目会を実施しましたのでお知らせいたします。

また、「レーベンサロン池袋」にて、一般のお客様に向けた体験予約の先行抽選応募を1月23日（金）から2月6日（金）までの期間で実施いたします。

■「ミライ人間洗濯機」初お披露目会の様子

「ミライ人間洗濯機」の初お披露目会では、タカラレーベン 代表取締役 秋澤昭一を始め、株式会社サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山恭明様にご挨拶いただきました。また、ゲストに歌手でタレントの藤本美貴さん、お笑い芸人の庄司智春さんご夫妻をお招きし、トークセッションを開催しました。さらに、庄司智春さんには、実際に「ミライ人間洗濯機」を体験いただき、その様子をリポートしていただきました。

タカラレーベン 代表取締役 秋澤昭一 ご挨拶

「ミライ人間洗濯機」は昨年行われた大阪・関西万博で全国の方々から非常に高い注目を集め、大人気のコンテンツになり、当社としても嬉しく思っております。当社の「LEBEN」シリーズには2008年から「ルイックプロジェクト」を標準で導入しており、「ミライ人間洗濯機」に搭載されている機能と同じ機能を搭載しております。ぜひ、その機能を庄司さんに体験いただきたいと思います。

サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山恭明 様

「ミライ人間洗濯機」は大阪・関西万博の期間中に約1,300名の方に体験いただき、多くの方から高い満足の声をいただきました。今回、レーベンサロン池袋で一般の皆さまにも体験いただけることを大変うれしく思います。タカラレーベン様とともに、これからの暮らしや住まいの新しい価値づくりに貢献していきたいと考えています。

藤本美貴さん コメント

「ミラブル」は知っています。サイエンス様のCMでお肌に書かれたマジックを落とすCMを観たことがあります。メイクを落としたり等、お肌にもやさしいですし、ボディソープを使わなくてもよいので経済的にもやさしいですよね。家中すべての蛇口から浄活水が出ることはとても羨ましいです。我が家だと浄水はキッチンしか出ないので、キッチンまで戻らなくても、どこで飲んでも安心・安全なお水がいただけるのは素晴らしいと思いました。

庄司智春さん コメント

「ミライ人間洗濯機」を体験してみて、「気持ティー！！」。皮膚を傷つけることなく、お肌がすごくツルツルになりました。とっても気持ちよかったです。リラックスタイムで、リフレッシュできて最高でした。毛穴を綺麗にしてくれて、ミストもすごく温かくて気持ち良かったです。

■「ミライ人間洗濯機」の抽選体験申し込みが開始

「レーベンサロン池袋」の「ミライ人間洗濯機」の抽選体験申し込みは、1月23日（金）から受付開始しました。

■ 抽選体験申し込み

先行抽選応募期間：1月23日（金）～2月6日（金）

※実際に体験できるのは4月予定

申し込みURL ：https://www.leben-style.jp/sapp/t31203s/regist/5798/0

■ イベント実施概要

イベント名 ： レーベンサロン池袋「ミライ人間洗濯機」初お披露目イベント・内覧会

会場 ： レーベンサロン池袋 （東京都豊島区西池袋1丁目22-8 池袋千歳ビルディング 2F ）

日時 ： 2026年1月22日（木）10:00～11:00

登壇者 ： 株式会社タカラレーベン 代表取締役 兼 社長執行役員 秋澤昭一／株式会社サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山恭明

ゲスト ： 藤本美貴さん、庄司智春さん

実施内容 ： ミライ人間洗濯機導入の経緯などをご説明、藤本美貴さん・庄司智春さん登壇、ミライ人間洗濯機実演、フォトセッション など

内覧会 ： ルイックプロジェクト見学、モデルルーム見学

