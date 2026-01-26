株式会社岩崎建設の倉庫・会議室が香川県丸亀市で竣工

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、香川県丸亀市にて新築された、株式会社岩崎建設（代表取締役：岩崎泰光/本社：香川県丸亀市）の倉庫・会議室の設計・施工・監理を担当し、2026年1月16日（金）に引き渡しを行いました。

〈株式会社岩崎建設 倉庫・会議室 竣工写真〉

株式会社岩崎建設は香川県の中讃地域を基盤として土木及び上下水道工事等の公共事業を中心に社会資本整備を行う土木建設会社です。

本倉庫は、定格荷重2.8tの天井走行クレーンを備え、2階部分の大半を吹き抜けとすることで、作業効率と利便性の向上を図っています。

〈1F倉庫〉〈天井走行クレーン〉〈1F倉庫〉

また、1階にシャワー室、2階の一部には会議室を設けてキッチンを併設するなど、社員の労働環境および福利厚生の充実にも配慮いたしました。

〈1Fシャワー室〉〈2F会議室〉〈キッチンも併設〉

なお、同一敷地内に隣接する本社社屋についてもライフデザイン・カバヤの住宅部門が2023年9月に新築しており、本倉庫はその外観デザインを踏襲することで、敷地全体として統一感のある意匠に仕上げています。

【物件概要】

〈写真左：株式会社岩崎建設 本社〉

建築主：株式会社岩崎建設

工事名称：株式会社岩崎建設 倉庫・会議室新築工事

工事場所：香川県丸亀市土器町西一丁目287他

構造：鉄骨造

階数：地上2階建て

建築面積：427.89m2（129.43坪）

延床面積：528.62m2（159.90坪）

設計・施工・監理：ライフデザイン・カバヤ株式会社

【株式会社岩崎建設】 http://www.iwasaki-const.co.jp/

設立：昭和32年（1957年）8月

代表取締役：岩崎泰光

本社：香川県丸亀市土器町西一丁目288

▼ライフデザイン・カバヤについて

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。



▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社 https://lifedesign-kabaya.co.jp/

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0986 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11



▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業