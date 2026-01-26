1999年誕生、栽培キット第一号「eggling」ロングセラー商品に、待望の専用ソーサー付き新モデル登場

聖新陶芸株式会社eggling & saucer

聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は2026年1月26日（月）、“たまごから植物が育つ”ユニークな栽培キットとして人気の「eggling（エッグリング）」に、ユーザーからの要望が多かったソーサー付きセットを発売しました。カラフルな受け皿を組み合わせることで、育てる楽しさに加え、インテリア性やギフトとしての魅力が一層高まりました。箱を開けてそのまま飾れるデザインは、誕生日や季節の贈り物にも最適。より気軽に植物を楽しめる新モデルをお届けします。

「eggling」は、陶製のたまご型の器の中に、種と土をセットした栽培キットです。たまごの上部をスプーンなどで割って水を与えるだけで植物が育ち、初めての方でも気軽に栽培を楽しめます。

当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ SEISHIN PLUS+ [ https://seishin-plus.ocnk.net/product/553 ] にて購入可能です。

egglingと聖新陶芸──倒産の危機から生まれた、栽培キットブランドの原点

egglingの扱い方

「eggling（エッグリング）」は、1999年の発売以来、たまごから植物が生まれるように芽が出るユニークなコンセプトと、誰でも手軽に育てられる楽しさから、多くの方に親しまれてきた栽培キットです。しかしその誕生の背景には、ブランドにとって大きな転機がありました。1990年代半ば、中国製品との価格競争により主要取引先が離れ、倒産の危機に直面した当社は、地元・瀬戸の陶器の技術と、植物産地としての愛知の強みを掛け合わせた“自分たちにしか作れない商品”を求めて試行錯誤を重ねていました。その中で「たまごから芽が出る」というアイデアにたどり着き、栽培キット第一号となる eggling が誕生。発売と同時に多くの人の心をつかみ、ブランドが栽培キットメーカーとして再び立ち上がる大きなきっかけとなった、非常に象徴的なプロダクトです。

裏面には聖新陶芸のロゴマーク「eggling」を刻印選ぶのが楽しいカラフルな受け皿

今回の新モデルでは、“植物の種類から選ぶ”だけでなく“カラーで選ぶ楽しさ”を提案。

インテリアになじむ柔らかなトーンから、空間のアクセントになる鮮やかな色まで、バリエーション豊かなカラーをラインアップしました。

eggling 本体の可愛らしさに加え、カラフルなソーサーが加わることで、育てる楽しさと飾る楽しさを両立。家族や友人へのギフトにも最適です。

01 ミント02 バジル03 ワイルドストロベリー04 四つ葉のクローバー

売り場が華やぐカラフルなパッケージ箱を開けてそのまま飾れるギフト設計

届いた瞬間から育て始められるセット内容で、準備の手間を最小限に。

誕生日、季節のイベント、引っ越し祝い、お礼のギフトなど、幅広いシーンに対応できる“そのまま贈れる栽培キット”として活躍します。

01 ミント商品仕様

［01 ミント］のセット内容

商品名：eggling & saucer

品 番：EG-61

サイズ：W7.7cm×D7.7cm×H7.7cm

内 容：たまご（種シート・培養土）/受け皿/予備の種/説明書

販売日：2026年 1月 26日

価 格：1,100円（税込）

U R L ：https://seishin-plus.ocnk.net/product/553

会社概要

聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。

1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。

1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。

現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。

「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。

社名：聖新陶芸株式会社

住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71

業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製

コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/

問い合わせ先：info@seishin-tougei.com