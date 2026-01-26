コンバース バスケットボールウェア公式サイト デジタルカタログを更新！【2026 コンバース バスケットボールブック】
ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)の製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイト株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/和田耕一)が、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、【2026 コンバース バスケットボールブック】を作成いたしました。
コンバース バスケットボールウェア公式サイトにデジタルカタログを掲載しましたのでお知らせいたします。
リリースページはこちら :
https://converse-basketballwear.jp/news/27702/
コンバースの年間定番商品はもちろんのこと、カスタムオーダー商品を用品カテゴリーごとに分けて配置し、ユーザー様が選びやすいレイアウトにしております。
ユニフォーム、ウォームアップウェア、プラクティスウェア、インナーウェア、ソックス、バッグ、タオルといったバスケットボールプレーヤーのニーズにお応えする幅広い商品を多数掲載しております。
デジタルカタログは、スマートフォン・パソコン・タブレットのいずれでもスムーズな閲覧が可能です。
是非ご覧ください。
カタログページはこちら
https://converse-basketballwear.jp/catalog/
・コンバース バスケットボール専用ホームページ
https://converse-basketballwear.jp/
・コンバースバスケットボールウェア公式X @converse_bbwear
https://x.com/converse_bbwear
・ゼットオンラインショップ【CONVERSE】
https://zettshop.net/brand/converse
※コンバースのスポーツウエア及びバッグの企画・製造はゼットクリエイト株式会社が行っており、当ホームページおよびXの運営はゼット株式会社が行います。
【消費者・読者からのお問い合わせ先】
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/
WEB：https://converse-basketballwear.jp/