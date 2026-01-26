学びが北九州で活きる 九州歯科大学が取り組む“歯と健康”の地域連携

公立大学法人九州歯科大学

公立大学法人九州歯科大学（所在地：北九州市小倉北区）は、到津の森公園と連携し、体験型イベント「ずーっと はっぴー教室」を開催しました。

本イベントは、本学が発案した新たな地域連携の取り組みであり、学生アンバサダーが中心となって企画・運営・広報までを担いました。

当日は約90名が参加し、大学の広報活動としても、地域貢献としても、大きな成果を実感できる機会となりました。

福岡県では、「人の健康」「動物の健康」「環境の健全性」を一体的に守るという ワンヘルス（One Health） の理念のもと、さまざまな健康・環境・共生の施策を推進しています。

今回のイベントは、動物園という場を活かし、子どもたちに“歯（口腔）と健康”“食べる力”の大切さを体験的に伝えるものであり、ワンヘルスの視点からも、人と動物の共生や健康づくりを楽しく学ぶ機会となりました。

九州歯科大学ウェブサイト :https://www.kyu-dent.ac.jp/到津の森公園ウェブサイト :https://www.itozu-zoo.jp/【イベント開催の概要】

● イベント名：ずーっと はっぴー教室

● 開催日：2026年1月12日（月・成人の日）

● 会場：到津の森公園（北九州市小倉北区上到津4丁目1-8）

● 主催：公立大学法人 九州歯科大学、到津の森公園

【地域に開かれた大学としての取り組み】

九州歯科大学と到津の森公園は、ともに地元・北九州市に根ざす機関として、地域社会への貢献を重要な使命としています。本イベントでは、同じ北九州にある到津の森公園を活用し、人形劇やクイズ、動物の歯と人の歯の比較など多彩なプログラムを通して、子どもから大人までが楽しみながら健康に関する理解を深めました。保護者からは「家族で楽しみながら学べた」「子どもが積極的に参加していた」との声も寄せられ、地域住民との接点づくりの場としても大きな反響がありました。

【学生アンバサダーの活躍】

本イベントには、歯科医師・歯科衛生士をめざす学生を中心とした学生アンバサダーが参加し、事前準備から当日の運営、来場者対応までを主体的に担いました。学生たちは、地域の子どもたちと直接触れ合いながら、歯科医療人としての役割や社会との関わり方を実践的に学びました。

参加した学生からは、「自分たちの学びが地域の役に立っていることを実感できた。」、「伝え方の工夫が、子どもたちの反応につながることを実感できた。」といった声が聞かれ、教育的にも大きな成果が得られました。

【アンケート結果から見える成果】

イベント終了後に実施したアンケートでは、「内容がわかりやすかった。」「子どもだけでなく大人も楽しめた。」といった満足度の高い評価が多く寄せられました。特に、学生が関わるプログラムに対して「親しみやすい」「安心感がある」といった声が多く、大学の地域貢献活動が広く受け入れられていることが明らかになりました。

また、「歯科医療の仕事に興味を持った」「同様のイベントにまた参加したい」との回答もあり、職業理解や進路意識の醸成につながる機会となったことが示されました。

【教員のコメント】

九州歯科大学では、学修と実践を結びつける教育を重視し、地域と連携した体験学習やボランティア活動を数多く展開しています。

学生アンバサダーやボランティア活動を通して、専門知識だけでなく、人と向き合う力や社会性を身につけることができます。

今回の取り組みは、「学びが地域で活きる」九州歯科大学の教育の一端を示すものであり、歯科医療人を志す高校生にとって、将来の学びを具体的にイメージするきっかけとなることを期待しています。（口腔保健学科 助教 本田尚郁）

【今後の展開】

九州歯科大学では、今回の成果を踏まえ、今後も地域と連携した教育・啓発活動を継続していく予定です。

学生が地域の中で学び、成長し、その学びを社会に還元する循環を通して、次世代の歯科医療人育成と地域社会への貢献を両立させていきます。

