日本発・ココナッツ由来の植物性バター「Better Than Butter」 米国カリフォルニア州の高級スーパーPavilions（全31店舗）で発売開始
株式会社ブラウンシュガー1ST（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻野みどり）は、日本発の植物性バター「Better Than Butter」を、2026年1月20日より、米国カリフォルニア州の高級スーパーマーケットチェーン「Pavilions」全31店舗にて発売開始しました。
米国発売の2ラインナップ
Better Than Butterは、ココナッツ由来の素材をベースに、バター好きが日常的に使える味わいと質感を目指して開発されたスプレッドです。シンプルでクリーンな原材料設計も特徴としています。
- Salted 有塩 7.94oz（225g）(https://brownsugar1st.store/products/better-than-butter/)
- Unsalted 無塩 7.94oz（225g）(https://brownsugar1st.store/products/better-than-butter/)
特長：米国市場で評価されたポイント
・親しみやすく手に取りやすいデザイン
・バター棚に違和感なく並ぶ、味わいと質感
・塗る～調理や製菓まで幅広く使える汎用性
・特定の思想に偏らず、誰にとっても選びやすい
・シンプルでクリーンな原材料
背景：植物性は、ヴィーガン向けから「みんなの日常の選択肢」のフェーズへ
米国では、植物性食品が特定の思想や食スタイルに基づく選択肢ではなく、味や使い勝手を基準に選ばれる一般的な食品カテゴリーへと移行しています。実際に今回の当社製品も、「代替食品」売り場ではなく、通常のバターと同じ棚に並び、一般的な油脂の一つとして展開がスタートしました。
こうした変化は家庭用にとどまらず、製菓・製パン・外食といった業務用分野にも広がっています。
業務用の現場では、思想性以上に「安定して使えるか」「既存の工程に無理なく組み込めるか」といった実用性が重視され、植物性油脂もその前提で評価される段階に入っています。
Better Than Butterは、ヴィーガン向け商品としてではなく、バターを使い慣れた人やプロの現場でも違和感なく使用できる油脂として設計しました。植物性食品が「特別な選択肢」から「日常の選択肢」へと移行する中で、その次のフェーズを象徴する商品として、米国市場での展開が始まっています。
今後の展望: 日本発の食品メーカーとして西海岸から、世界のバター売り場へ
米国：カリフォルニアから小売店への卸をスタートし、2026年前半は西海岸に販路を拡大。後半からは拠点であるNYを起点として東海岸へ訴求を強めていく。2030年の導入目標は40,000店舗。また、業務用（外食向け原料／加工工場向け原料）にも注力。世界のバター市場の5%を、よりサステナブルな選択肢に置き換えることを目標に事業を展開していく。
日本：小売は、3月から一般発売。2030年までに全国3000店舗への導入を目指す。また、業務用（外食原料／加工原料）は、昨年より発売開始、菓子原料としての導入を進めている。
Pavilions（パビリオンズ）について
南カリフォルニアに31店舗展開
1947年にロサンゼルスで創業した、南カリフォルニア（ロサンゼルス、オレンジカウンティ、サンディエゴなど）を中心に展開する高級スーパーマーケットチェーン。
オーガニック食材や高品質なプライベートブランド、厳選された生鮮・加工食品の品揃えに定評があり、食への意識が高い地域住民から長年支持されています。
KeHE（キーヒー）について
北米に16拠点以上の物流網を持ち、全米の小売店・専門店へ商品を供給する、ナチュラル・オーガニック分野を代表する食品ディストリビューターです。今回、Better Than Butterは厳しい品質基準と商品選定で知られる同社を通じて米国市場に導入され、バター売り場での本格展開が実現しました。
コメント: 代表取締役 荻野みどり日本のココナッツオイル・リーディングカンパニーから、世界の油脂を新しく定義するグローバルカンパニーへ。
今回の米国での発売は、私たちにとってゴールではなく、ようやく立てたスタート地点です。
2011年の創業以来、ココナッツオイルブームの火付け役として日本国内で成長してきた当社は、
これまでに培ってきたココナッツに関する知見とネットワーク、日本基準の厳しい品質・衛生管理、
そして「おいしさ」への徹底したこだわりを土台に、本製品を開発してきました。
豊かな自然が育んだココナッツを主原料にフィリピンで製造。現地で働く人たち一人ひとりの情熱と誠実な仕事によって、製品として完成しています。
Better Than Butterは、「バターが好きな人が、きちんと満足できるおいしさ」を目指して開発してきた製品です。これから日本、そして米国全土へと展開を広げながら、家庭の食卓にも、食品製造の現場にも、長く信頼される存在として届けていきたいと考えています。
子どもたちの未来に、豊かな食のバトンをつなぐこと。
その想いを胸に、これからも一歩ずつ前に進んでいきます。
会社概要: わが子に食べさせたいかどうか？で食材を厳選する
会社名：株式会社ブラウンシュガー1ST
＜本社＞
所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目30-2 第一タカラビル501号室
代表者：代表取締役 荻野みどり
HP: https://brownsugar1st.com
＜米国支社＞ BROWN SUGAR 1ST INC.
所在地: 1500 Lexington Ave FL14, New York, NY 10029
HP: https://brownsugar1st.store
お問い合わせ先
■ 会社概要およびメディアお問い合わせ先： 畠山 ( pr@bs1st.com ) 03-6910-0427
■ 日本国内の仕入れに関するお問い合わせ先： 小川 ( y.ogawa@bs1st.com ) 070-5568-0288
または、タカナシ販売株式会社 営業企画推進部 045-338-1947
■ 米国内の仕入れに関するお問い合わせ先： ( us@bs1st.com ) +1 646 (385) 2196