日本郵便での「機能性ウェア」取り扱いエリアを拡大、愛知県内257局にて試行販売を開始

株式会社りらいぶ

この度、機能性ウェアを販売する株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、代理店である株式会社 丸藤と協力し、2025年12月18日（木）より、愛知県内の257局の郵便局にて「リライブウェア」の試行販売を開始いたしました。

導入の背景

日本は高齢化社会を迎え、健康への関心がますます高まる中で、高齢者が日常生活をいかに無理なく、健やかに過ごせるかは、社会全体にとって重要なテーマの一つとなっています。

愛知県においても全国と同様に高齢化が進んでおり、65歳以上の高齢者は人口の約4分の1を占めています。医療や介護に頼る前の段階から、日常生活の中で自然と健康を意識し、身体のコンディションを整えられる環境づくりが、今後ますます求められると考えています。

また、愛知県は、製造品出荷額等が全国1位を誇る日本最大級の製造業の集積地でもあります。製造業や物流業など、身体に負担のかかる現場で働く方が多い地域であることから、高齢者のみならず、働く世代にとっても日々の身体のコンディションを無理なくサポートする取り組みの重要性が高まっています。

当社ではこれまで、郵便局での店頭販売を通じて、より身近な場所からリライブウェアをお届けする取り組みを進めてまいりました。2025年1月より宮城県内の郵便局で取り扱いを開始し、さらに2025年10月からは東北6県・計88局へと販売拠点を拡大しています。

郵便局は、世代を問わず日常的に利用される地域に根ざした生活インフラであり、実際に商品を手に取り、安心して選べる場として、多くの方にとって身近な存在です。特に、高齢者を中心にインターネットでの購入が難しい方にとって、日常の動線の中で自然に商品に触れられる場となっています。

こうした背景を踏まえ、今回の展開では、日中の活動時から就寝時まで幅広いシーンで着用いただけるTシャツタイプの商品を、愛知県内257局の郵便局で販売いたします。リライブウェアには、トルマリンなどの鉱石を練り込んだインクがシャツの前面および背面にプリント加工されており、着用することで血行を促進することが期待されています。

2017年の発売以来、リライブウェアシリーズは累計販売枚数400万着※を突破し、高齢者をはじめ、肉体労働に従事する方、介護従事者、アスリートなど、幅広い層の方々にご愛用いただいています。

今回の愛知県内257局への展開は、「身近な場所から健康を届ける」という考えのもと、より多くの方が、日常の延長線上で健康を意識していただくサポートをしたいという想いから実現したものです。今後も郵便局という地域インフラを活用し、誰もがより身近に健康を取り入れられる機会を提供してまいります。

※集計期間：2019年7月1日～2025年9月30日

販売商品

リライブシャツ/丸ネック 価格：\8,800（税込）リライブシャツ丸ネック（男女兼用）

・快適な着心地とサポート力を兼ね備えた丸ネックデザイン

・運動や日常生活のサポートに最適です。

カラー：ブラック

サイズ：M,L,LL

素材：ポリエステル100％

取扱店舗 愛知県内257局

＜主な取扱エリア＞

・西三河地域（豊田市、岡崎市、 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町）

・東三河地域（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村）

※詳細はお近くの郵便局または、下記お問い合わせ先までご連絡くださいませ。

販売代理店：株式会社 丸藤

所在地 ：〒657-0853 神戸市灘区灘浜町2-1神戸みなと倉庫内

電話番号 ：078-806-7300

リライブウェアとは

リライブウェアは着用するだけで血行を促進する効果が期待できます。特殊な加工を施した複数の鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工する「リライブ加工」が特徴です。

日常的に取り入れていただくことで、身体をサポートすることができます。

【株式会社りらいぶについて】

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2025年9月末時点で累計販売枚数400万着（集計期間：2019年７月１日～2025年9月30日）を達成しました。高齢者から肉体労働者、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/