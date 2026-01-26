カスタマーサポートの成果を挙げた企業、団体などを審査・表彰　2026年度(第27期)カスタマーサポート表彰制度の応募受付を開始

公益社団法人企業情報化協会カスタマーサポート表彰制度ロゴマーク

公益社団法人企業情報化協会(所在地：東京都港区、会長：山内 雅喜(ヤマトホールディングス株式会社 参与))は、顧客価値創造を実現するカスタマーサポートに顕著な努力を払い成果を挙げたと認めうる企業、団体、機関および個人に対して、審査・表彰を行う「2026年度（第27期）カスタマーサポート表彰制度（審査委員長：西尾 久美子 近畿大学 経営学部 教授）」の応募受付を開始しました。

2026年度（第27期）カスタマーサポート表彰制度の詳細はこちら

https://jiit.or.jp/awards/cs/

応募締め切りは2026年4月15日(水)17:00です。

受賞企業、団体、機関につきましては表彰式典を、2026年9月10日(木)～11日(金)開催の「第29回 カスタマーサポートシンポジウム」会期内で執り行います。

■カスタマーサポート表彰制度とは

カスタマーサポート表彰制度は、わが国の産業界ならびに行政機関などの顧客サポートにおける生産性向上と効果的マネジメント・システムの整備を促進することを目的として制定され、顧客価値創造を実現するカスタマーサポートに顕著な努力を払い成果を挙げたと認めうる企業、団体、機関および個人に対して、公益社団法人企業情報化協会が授与します。

本表彰制度は、受賞企業・機関等の成果を広く社会に公表し、わが国における企業の顧客戦略の充実と、それに伴うカスタマーサポートの推進・発展に寄与しようとするものです。企業規模は問わず、企業、団体、機関の全体を審査対象として応募することも、事業所・部門ごとで応募することもできます。

■募集概要

【応募締め切り】

2026年4月15日(水)17:00

【応募方法】

所定のエントリーフォームより応募要項をダウンロードしてご高覧のうえ、ご応募ください。

https://jiit.or.jp/awards/cs/

※応募資料ならびに内容の取り扱いには細心の注意を払い厳重に保管し審査にあたります。

【審査スケジュール】

■賞の種別

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6381/table/113_1_d40d51504cb06c80ebeef092b4cfb333.jpg?v=202601260721 ]

・最優秀賞：

総合的に企業経営に貢献している取り組みであり、かつ国内の最先端事例として現状および将来にわたり他業界も含め模範となりえると認定された場合に授与します。

・優秀賞：

総合的に取り組み内容が特に優れており、企業経営について顕著な成果をあげたと認定された場合に授与します。

・特別賞：

特定のテーマにおいて、取り組み内容が特に優れており、対象顧客の課題解決や利便性向上等を通じて、企業経営への貢献が認められた場合に授与します。テーマの分類は、審査時において審査委員会の判断により決定します。

【テーマ】

CX（顧客体験）向上 ： 顧客満足度や体験価値の向上につながる取り組み

ES（従業員満足）向上 ： 現場の働きがいやエンゲージメント向上に資する取り組み

デジタル活用 ： IT・デジタル技術を活用し業務効率化や品質向上を実現した取り組み

マネジメント強化 ： 人材育成や組織運営の高度化につながる取り組み

・奨励賞：

上記各賞に該当しない場合でも、その成果について将来性・発展性が認められる場合に授与します。

■2025年度 カスタマーサポート表彰制度 審査委員会 委員

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6381/table/113_2_ade79a0d3b810c247cf5b9c3305f30da.jpg?v=202601260721 ]

(2025年12月現在：順不同 敬称略)

■これまでの受賞企業

過去の受賞企業一覧は下記URLをご参照ください。

https://jiit.or.jp/awards/cs/awards_cs_past/

■合同説明会開催のご案内

応募受付開始に伴い、カスタマーサポート表彰制度合同説明会を実施いたします。

2025年度 IT協会 第3回 会員交流会 兼

2026年度 カスタマーサポート表彰制度 合同説明会

2026年2月10日（火）14:30～17:00

会場：東京プリンスホテル

参加費用：無料（登録制）

プログラム詳細とお申込みは下記WEBページをご覧ください。

https://jiit.or.jp/studygroupevent/meetup2025-3/

■公益社団法人企業情報化協会(IT協会)について

公益社団法人企業情報化協会は、「経営とITの融合を目指して」を事業ドメインに掲げ、IT活用による経営革新の推進機関として1981年に設立されました。

企業の情報化に関する調査研究および開発、その成果の普及・実施促進を通じて、わが国の社会・経済および産業の健全な発展に寄与することを目的として活動しています。

IT協会ロゴマーク

名称 ： 公益社団法人企業情報化協会(通称：IT協会)

会長 ： 山内 雅喜(ヤマトホールディングス株式会社 参与)

設立 ： 1981年7月16日

会員数： 235社

所在地： 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル3階

電話 ： 03-3434-6677

URL ： https://www.jiit.or.jp/

