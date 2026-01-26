HOUSEIの無人店舗ソリューション、三洋堂書店29店舗がスマート無人営業化

HOUSEI株式会社

AI顔認証ソリューションなどを展開するHOUSEI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：管 祥紅、以下：HOUSEI）は、株式会社三洋堂ホールディングス（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：加藤 和裕、以下：三洋堂）の子会社である株式会社三洋堂書店（以下：三洋堂書店）が運営する三洋堂書店 各務原店（岐阜県各務原市）ならびに三洋堂書店 近江八幡店(滋賀県近江八幡市)に対して、HOUSEIの「無人店舗ソリューション」を新たに提供したことをお知らせします。

これにより、2024年4月からスマート無人営業を開始した三洋堂書店は全68店舗のうち29店舗となり、書店経営の省力化・効率化・売上拡大などへさらに貢献することが期待されます。

■2026年1月12日以降の三洋堂書店 各務原店の営業時間

通常（有人）営業時間：10:00～21:00

スマート無人営業時間：8:30～10:00、21:00～24:00

※無人開店＆閉店

※トレカ売場 営業時間：平日 12:00～21:00 土日祝 10:00～21:00

■2026年1月26日以降の三洋堂書店 近江八幡店の営業時間

通常（有人）営業時間：9:00～21:00

スマート無人営業時間：21:00～24:00

※無人閉店

※トレカ売場 営業時間：平日 12:00～21:00 土日祝 10:00～21:00

■三洋堂書店のコメント

「スマート無人営業」によって、コロナ禍を経て継続する営業時間の短縮傾向から脱却し、ワクワク・ドキドキがあふれて24時間いつでも訪れることができる店舗として、時間を気にせず新しい「ほんとのであい」をお楽しみいただけるものと考えております。これからも「スマート無人営業」の店舗をオープンする予定です。

■三洋堂書店における「スマート無人営業」の状況

現在、三洋堂書店68店舗うち以下の29店舗がHOUSEIのAI顔認証ソリューション「WelcomID」による入店で、スマート無人営業を実現しています。

・スマート無人24時間営業店舗

本新店、よもぎ店、下恵土店、豊川店、碧南店、大和店、ひしの店、みのかも店、半田店、

土岐店、梅坪店、高富店

・スマート無人閉店店舗

石岡店、養老店、小浜店、生桑店、中津川店、名張店、香久山店、穂積店、新開橋店、

駒ヶ根店、城山店、垂井店、★近江八幡店

・スマート無人開店＆閉店店舗

せき東店、新関店、清洲店、★各務原店

■HOUSEIの「無人店舗ソリューション」とは

「無人店舗ソリューション」は、AI（人工知能）・ITを活用したHOUSEIの省力化店舗運営支援サービスです。非対面接客・働き方改革・人手不足解消……さまざまな課題解決に、HOUSEIは無人店舗ソリューションをご提案します。顔認証自動ドア解錠サービス・web会員予約サービス・監視サービス・無人決済サービスなどのソリューションで、書店やジム、古着屋など多岐に渡る業界の無人店舗運営を実現します。書店向けでは、三洋堂書店のほかにも複数企業で採用されています。

東京都内のシミュレーションゴルフ設備を備えた屋内ゴルフ練習場では、会員の予約管理サービスや会員が予約した時間帯のみに開錠する入口ドアなども含め、24時間完全無人化運営を実現しています。また、本ソリューションについては現在、販売パートナー・工事パートナーを募集中です。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://www.housei-inc.com/lp-mujin

■三洋堂・HOUSEI両社の代表取締役社長によるトップ対談を下記にて公開しております。

https://www.housei-inc.com/insight/interview-2024-10-04

株式会社三洋堂ホールディングスの概要

本社所在地：名古屋市瑞穂区新開町18-22

代表者：代表取締役社長 加藤 和裕

三洋堂ホールディングス：https://ir.sanyodo.co.jp/

三洋堂書店：https://www.sanyodo.co.jp/

HOUSEI株式会社の概要

本社所在地：東京都新宿区津久戸町１番8号神楽坂AKビル9階

代表者：代表取締役社長 管 祥紅

URL：https://www.housei-inc.com/

WelcomID無人店舗：https://www.housei-inc.com/lp-mujin

HOUSEIは、DXを実現するパートナーとして「メディア向け事業・プロフェッショナルサービス事業・プロダクト事業・物流事業・海外IT事業」の5つの事業を柱に、日本のDX化を図ります

HOUSEIはオープンイノベーションに取り組んでおり共同開発・販売代理店を含むパートナーを募集しています 。