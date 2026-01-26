【大人気セミナー無料見逃し配信開始】プロ向け　育成就労制度のすべてが理解できる！最新・完結版(※)セミナー

Myanmar Unity Co.,Ltd大人気セミナー動画を公開

大変ご好評いただいた前回のセミナーの動画を、お申込みいただいた方限定で公開いたします！

今回は主に監理支援機関になろうと考えておられる監理団体様、および育成就労制度を実際に利用して人材を確保したい企業様、つまりプロフェッショナルな方々向けに「育成就労制度のすべてが理解できる！最新・完結版(※)セミナー」を開催いたしました。ぜひご覧ください。

※育成就労制度に関する政府の閣議決定が延期され、分野別運用方針がセミナー開催日までに確定しませんでした。 「育成就労制度 完結版セミナー」は別途開催させていただき、今回の1月23日開催のセミナーの内容は「育成就労施行までの月繰りのスケジュールと何をすべきかを詳細に解説」となりますので、ご了承ください。

対象

◇監理団体・技能実習生受入企業

◇監理支援機関になろうと考える団体

◇育成就労実施者（受入企業）になろうと考える企業・団体

◇行政書士、社労士、コンサルタント、マスメディアなど

※同業者様（送り出し機関）からのお申し込みはお断りしております。

※所属企業・団体が確認できない場合、ご参加をお断りさせていただくことがあります。

このような方におすすめ

監理支援機関になろうと思うが、その許可基準やポイント、注意点を知りたい

育成就労制度スタートまでのスケジュールを知りたい

技能実習生がいつまで受け入れできるのか知りたい

育成就労制度と特定技能１号・２号の対象分野、業務区分を知りたい

技能実習制度と育成就労制度の異なる点を知りたい

育成就労制度と特定技能制度の異なる点を知りたい

育成就労制度の転籍制限が職種ごとにそれぞれ何年になるのかと転籍要件を知りたい

育成就労外国人に対する日本語力別の入国前講習と入国後講習の内容を知りたい

育成就労計画の詳細、認定基準を知りたい

育成就労実施者（受入企業）の要件を知りたい

育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の要件について知りたい

育成就労外国人の人数ワクについて知りたい

セミナー録画視聴申し込みはこちら :https://www.myanmarunity.jp/pages/seminar20260123rec_pr/

セミナー内容

１.登壇者ご紹介

２.第一部：ミャンマー圧倒的No.1人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」のご紹介

３.第二部：【プロ向け】育成就労制度のすべてが理解できる！最新・完結版(※)セミナー＜講師：杉田昌平＞

４.質疑応答

登壇者

北中 彰 ミャンマー政府認定圧倒的No.1（※）人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」グループCEO・株式会社スリーイーホールディングス 代表取締役社長・スリーイーグループCEO

1960年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学卒業後、コンピューターサービス株式会社（現SCSK株式会社）に入社。のち1990年12月に株式会社オフィックス（現株式会社スリーイーホールディングス）を創業し、代表取締役就任。トナーカートリッジ、インクカートリッジにおける環境問題に着目し、カートリッジリサイクル事業のパイオニアとなる。

2012年よりミャンマーに進出。のち2013年5月ミャンマーに「ミャンマー・ユニティ」を設立し、グループCEOに就任。2019年12月にミャンマー国内での総送り出し人数No.1となり労働大臣より表彰を受ける。MOEAF（ミャンマー送出機関協会）の2023年9月発表では2位との差が約2.4倍の圧倒的No.1（※）人材送り出し機関となる。現在では、ミャンマー有数の日本企業経営者として、日本の少子高齢化による人材不足問題に着目し、全国で技能実習や特定技能など外国人雇用に関する講演会および情報発信を精力的に行っている。

そのほか、3E Global Co.,Ltd Chairman、3E Yangon Co.,Ltd Chairman、株式会社サップ代表取締役、オフィネット・ドットコム株式会社代表取締役。

日本の言語・文化・ビジネス習慣に通じた質の高い外国人が、 日本のビジネス社会で最大限に活躍できる環境を整えることを目的として設立された一般社団法人外国人雇用協議会理事

※ 実績数値提供元：MOEAA（ミャンマー送り出し機関協会：旧MOEAF）で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。

杉田 昌平 弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士

弁護士（東京弁護士会）、入管届出済弁護士、社会保険労務士。慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師、名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター（ベトナム）特任講師、ハノイ法科大学客員研究員、アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務等を経て、現在、弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士、独立行政法人国際協力機構国際協力専門員（外国人雇用/労働関係法令及び出入国管理関係法令）、慶應義塾大学大学院法務研究科・グローバル法研究所研究員。

ミャンマー・ユニティについて

会社名：ミャンマー・ユニティ(Myanmar Unity Co.,Ltd)

所在地：Unity Tower, YS 3, Kandawgyi Yeik Mon, No.137,Upper Pansoedan Road, Mingalar Taungnyunt Township,Yangon, Myanmar

代表者：代表取締役 チョー・ミン・トン

ライセンス：ミャンマー国政府公認送出ライセンス License No.54/2016

設立：2013年5月

資本金：5,500,000円

【日本駐在サポート部】

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-11渡東ビルディングアネックス303

MAIL： info@m-unity.com

TEL： 03-5809-2216

FAX： 050-5577-5664

会社HP： https://www.myanmarunity.jp/

ミャンマー・ユニティは、優秀な人材を日本企業へ送り出しており、ミャンマー政府より、2019年のミャンマーNo.1人材送り出し機関として表彰されました。ミャンマー・ユニティ運営の「UJLAC日本語学校」および「UKWTC介護学校」では、「1人ひとりを大切に」という教育ポリシーのもと、日本で働くために必要な“生きた日本語教育・日本の介護現場に通用する介護技術の習得”に力を入れた独自のカリキュラムを実施しています。これまで日本へ送り出した技能実習生の職種は、介護、建設、溶接、食品加工、金属加工など多岐にわたり、ミャンマー国民がひとつでも多くのことを学べる社会づくり、もっと多くのことを学びたいと思える環境づくりを創造していけるよう活動しています。